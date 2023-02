Cachoeira do Bem Fica, no Município de Alenquer

Alenquer tem vários atrativos turísticos, como a Cidade dos Deuses, Cachoeira Vale do Paraíso, Canyon, entre outros. Destacamos aqui a Cachoeira do Bem Fica, há 130 km de Óbidos, no municio de Alenquer.

Durante um verão amazônico, um grupo de amigos, coordenada por Edmar Canto, se reuniu e partiu em uma viagem cheia de aventuras. Saíram de Óbidos, no Baixo Amazonas e enfrentaram cerca de 130km, pela PA-254, estrada não pavimentada, até chegar à na Cachoeira do Bem Fica, levaram aproximadamente 3h.

A cachoeira do Bem Fica se localiza no rio Curuá, com 100 metros de largura e 15 metros de altura, cortando de uma margem para outra o rio. Apresenta praias de areia branca piscinas naturais nas pedras, entre outros atrativos, como a pesca.

Segundo Edimar, o local não possui estrutura e quem quiser se aventurar, tem que levar todo aparato de acampamento, entretanto, vale a pena a viagem, pois a Cachoeira é de extrema beleza, como podem ver nas fotografias.

Edimar também informou que o lugar, também é excelente para a pescaria, sendo que a melhor época para fazer a viagem é durante o verão.

A seguir estamos postando algumas fotos que nos foram cedidas por Edimar Canto.

FOTOS....



