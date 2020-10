Cachoeira do Curumu, opção de lazer em Óbidos

Curumú é uma região do município de Óbidos, localizado na zona rural, nas proximidades da cidade. A Vila União do Curumú, às margens do Lago do Curumú, é de fácil acesso, tanto por via fluvial, com duração de uma hora, quanto por via terrestre, levando cerca de 30 minutos, por uma estrada não pavimentada, com aproximadamente 30 Km.

Para chegar a cachoeira do Curumú via terrestre, segue-se por uma estrada, não pavimentada, passando por vários sítios, levando cerca de 30 minutos. No local já existe uma estrutura mínima que funciona aos finais de semana, com atendimento feito pela família de Seu Miguel e Dona Jaci.

A cachoeira tem uma queda d’água considerada baixa, com cerca de 7 metros de altura, mas com um forte volume. Para chegar a segunda cachoeira, denominada Cachoeira da Cortina, enfrenta-se uma caminhada, cerca de um quilômetro, por uma trilhada descendo o igarapé até a cachoeira. Chegando a cachoeira, ninguém resiste a um refrescante banho em suas quedas, com águas geladas, que correm entre a mata até Lago do Curumú.

A cachoeira do Curumú é uma boa opção para o obidense e os visitantes que ainda não conhecem, se divertirem e se deliciarem com suas águas geladas, comparadas as do Curuçambá.

Registramos algumas imagens de uma visita nem janeiro de 2015. Matéria originalmente criada em 19 de Junho de 2018.

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto

