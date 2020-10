TURISMO EM ÓBIDOS: Balneário do Curuçambá

Em Óbidos, oeste do Pará, um dos pontos turísticos mais visitados é o Balneário do Curuçambá, que fica há 9 km da cidade, seguindo pela PA-437, sendo que metade desse percurso por estrada pavimentada e a outra parte, estrada de terra.

O Balneário do Curuçambá tem as águas escuras e super geladas. No local tem um bar e restaurante que funciona diariamente, com um cardápio bem variado e serve várias espécie e de peixes, como o famoso Jaraqui, que muitas vezes é capturado no próprio Curuçambá em época de piracema. Quem gosta de pesca esportiva, dá pra aventurar umas "linhadas".

O Balneário é um dos mais visitados por turistas e pela própria população obidense, como também pelas pessoas dos municípios vizinhos que visitam Óbidos, principalmente durante o Carnapauxis e as Festividades de Sant´Ana, durante o mês de julho.

Visitar o local é prazeroso. Pra quem gosta de uma maior tranquilidade junto a natureza, sugerimos visitar o Balneário de segunda a sexta-feira. Pra quem gosta de agito, a sugestão de visita é durante o final de semana.

Quando for a Óbidos, visite o Balneário do Curuçambá!

Texto e fotos de João Canto

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.