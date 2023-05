Turma do Parfor/Óbidos 2018 colou grau em Santarém

A pedido da turma, a cerimônia foi em Santarém para facilitar o acesso.

O encontro de três cidades: Almeirim, Curuá e Terra Santa, unidas pelo destino de 27 filhos e filhas de pescadores, agricultoras e ribeirinhos que escolheram ingressar no curso de Licenciatura em Pedagogia do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) em Óbidos, no ano de 2018. Na noite desta segunda-feira, 22 de maio de 2023, eles colaram grau, no Auditório da Unidade Tapajós do Campus Santarém, em uma cerimônia presidida pela vice-reitora Profa. Dra. Solange Ximenes, que foi marcada pela emoção e pela lembrança dos desafios enfrentados. A pandemia foi um deles, mas não o principal.

Parte da turma quase sofreu um naufrágio enquanto navegava pelo rio Amazonas para chegar à cidade de Óbidos, local dos estudos. O acidente foi lembrado pela oradora da turma Cleuciane Dias da Silva, durante seu discurso. “O pedagogo Adelson Garcia, aluno com maior índice da turma, era parte da tripulação que ia naufragando com vários acadêmicos de Almeirim, foi desesperador e ali quase perdemos a vida”, lembrou a oradora que, durante o seu discurso, teve que parar de falar várias vezes por causa da emoção.

Além da vice-reitora, compuseram a mesa solene: a pró-Reitora de Ensino de Graduação, Profa. Honorly Kátia Corrêa, o vice-diretor do Instituto de Ciências da Educação (Iced); Prof. Ivan Gomes da Silva Viana; a coordenador-geral institucional do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, Profa. Dra. Ana Maria Vieira Silva; e a coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia, Profa. Dra. Sinara Almeida da Costa. Em seus discursos, as autoridades acadêmicas reforçaram palavras de incentivo aos formandos, sem deixar de lembrar os desafios inerentes à educação.

Filha de casal de pescadores artesanais e a primeira da família a conquistar um diploma de nível superior, a professora da cidade de Almeirim, que atua há sete anos em classes iniciais de ensino, Dalcimar Costa Silva, de 52 anos, estava entre os formandos. Muito emocionada com a sua primeira graduação, ela declarou. "É uma vitória, a gente vê que não tem um tempo determinado para gente estudar”, afirmou.

Há 12 anos atuando na docência, no município de Curuá, Hélito de Castro Sena, 39 anos, era outro formando que estava bastante emocionado com a conquista. Ele relembrou os desafios que teve que enfrentar para estudar na cidade de Óbidos, como deslocamento, moradia e estadia. Fez questão de relembrar da pandemia, motivo pelo qual teve que experienciar novas formas de estudo. “Hoje digo que é gratificante estar aqui”.

Ivalene Gato Sousa, 43 anos, é professora há 21 anos, em Terra Santa. Ela trouxe o filho Murilo Sousa dos Santos, de 9 anos, para ser seu paraninfo. Ficou até sem palavras para descrever o momento e descreveu brevemente sua emoção. “Não tenho nem palavras, mas esse é um sonho realizado, uma conquista. Meu coração está a mil”, finalizou.

O Programa é uma das ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes) que visa induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública de educação básica e que não possuem a formação específica na área em que atuam em sala de aula.

Ainda bastante emocionada, a oradora da turma Cleuciane Dias da Silva finalizou o seu discurso com um pedido: "aplausos para a universidade pública brasileira", enfatizou.

Também estiveram presentes à solenidade: Autoridades das cidades de Almeirim e Terra Santa; a coordenadora local do Parfor no município de Óbidos, Profa. Marcely Vinente da Silva; Prof. Dr. Anselmo Alencar Colares, indicado como nome de turma; Profa. Dra. Maria Lília Imbiriba Sousa Colares, indicada como paraninfa de turma.

FONTE: Comunicação/UFOPA