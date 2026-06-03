BELÉM: Festa de Colação de Grau de Luiza Monteiro Canto

Em clima de alegria e celebração, familiares e amigos prestigiaram neste sábado, 7 de junho, a festa de colação de grau de Luiza Monteiro Canto, realizada na casa de recepção Bem Me Quer, em Belém.

Filha de Ana Lúcia e Júnior Canto, Luiza concluiu com êxito o curso de Oceanografia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), coroando uma trajetória marcada por dedicação, esforço e comprometimento com os estudos.

A comemoração reuniu parentes e amigos para celebrar essa importante conquista acadêmica, que representa o início de uma nova etapa profissional na vida da jovem oceanógrafa.

Parabéns, Luiza, por essa grande vitória. Que os mares que agora fazem parte da sua profissão sejam também caminhos de descobertas, realizações e muito sucesso. Que você continue voando alto e conquistando novos horizontes.

Os cumprimentos se estendem aos pais, Júnior e Ana Lúcia, que acompanharam de perto essa caminhada e contribuíram, com amor e dedicação, para a formação dessa jovem talentosa e determinada.

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