Emanuelle e Evander Batista celebram união matrimonial em Belém

Aconteceu neste sábado, 30 de maio, em Belém do Pará, o enlace matrimonial de Emanuelle e Evander Batista, em uma cerimônia marcada pela emoção, fé e celebração do amor.
A celebração religiosa foi realizada na Igreja da Paróquia São João Paulo II, reunindo familiares, amigos e convidados que testemunharam o compromisso do casal diante de Deus.
Após a cerimônia, os noivos recepcionaram os convidados na Nicola's Recepções, onde compartilharam momentos de alegria, confraternização e homenagens em uma noite especial que ficará marcada na memória de todos os presentes.
Ao casal Emanuelle e Evander Batista, votos de muitas felicidades, amor, cumplicidade e bênçãos nesta nova etapa de suas vidas.
GALERIA DE FOTOS.....
View the embedded image gallery online at:
https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8685-emanuelle-e-evander-batista-celebram-uniao-matrimonial-em-belem#sigProId74827308dc
https://www.obidos.net.br/index.php/festas/8685-emanuelle-e-evander-batista-celebram-uniao-matrimonial-em-belem#sigProId74827308dc
www.obidos.net.br