Cliper de Santa Terezinha recebe Festa do Trabalhador com shows, feijoada e torneio de duplas

No próximo dia 1º de maio, a partir do meio-dia, a comunidade de Santa Terezinha terá um motivo especial para comemorar o Dia do Trabalhador. A Gomes Artes e Divulgações promove uma grande festa no Cliper de Santa Terezinha, com programação variada e entrada gratuita para o público.

O evento contará com apresentações de Foguinho e Banda, Adílio Cione, Brenda Dianná, DZ Grandão, Danilão Swing Bom, Gisele L. Silva, Tonny Lazer, DJ Felipe e Banda Expressom.

Entre as atrações, destaque para o torneio de duplas, praça de alimentação, serviços de bar e uma super feijoada. Haverá ainda rifas gratuitas com prêmios e distribuição de cestas básicas.

Importante: fica proibida a entrada de bebidas no local do evento.

Serviço:

Festa do Trabalhador

Data: 1º de maio (sexta-feira)

Horário: a partir das 12h

Local: Cliper de Santa Terezinha

Realização: Gomes Artes e Divulgações

Contato: (93) 99105-0677

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