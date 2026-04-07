Cliper de Santa Terezinha recebe Festa do Trabalhador com shows, feijoada e torneio de duplas

No próximo dia 1º de maio, a partir do meio-dia, a comunidade de Santa Terezinha terá um motivo especial para comemorar o Dia do Trabalhador. A Gomes Artes e Divulgações promove uma grande festa no Cliper de Santa Terezinha, com programação variada e entrada gratuita para o público.
O evento contará com apresentações de Foguinho e Banda, Adílio Cione, Brenda Dianná, DZ Grandão, Danilão Swing Bom, Gisele L. Silva, Tonny Lazer, DJ Felipe e Banda Expressom.
Entre as atrações, destaque para o torneio de duplas, praça de alimentação, serviços de bar e uma super feijoada. Haverá ainda rifas gratuitas com prêmios e distribuição de cestas básicas.
Importante: fica proibida a entrada de bebidas no local do evento.
Serviço:
Festa do Trabalhador
Data: 1º de maio (sexta-feira)
Horário: a partir das 12h
Local: Cliper de Santa Terezinha
Realização: Gomes Artes e Divulgações
Contato: (93) 99105-0677
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