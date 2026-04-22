Imagem Peregrina de Sant’Ana será recebida em Belém dia 28/04 com missa de acolhimento

Os fiéis obidenses e devotos de Sant’Ana que residem na capital paraense terão um momento especial de fé e devoção nos próximos dias. A Imagem Peregrina de Sant’Ana será recebida em Belém com uma missa de acolhimento marcada para terça-feira, dia 28 de abril, às 12h, na Igreja de Sant'Ana, no Largo da Palmeira, um dos principais templos católicos da cidade.

A chegada da imagem sagrada está prevista para segunda-feira, dia 27 de junho de 2026, vinda de Santarém, como parte da peregrinação que antecede as festividades em honra à padroeira de Óbidos. O momento promete reunir obidenses, amigos e devotos que vivem na capital, proporcionando uma oportunidade única de reverenciar Senhora Sant’Ana fora de seu município de origem.

De acordo com a coordenação da peregrinação, a imagem permanecerá em Belém até meados de junho, e depois seguirá viagem para Macapá, dando continuidade ao roteiro de visitas.

A iniciativa integra a programação preparatória da Festividade de Senhora Sant’Ana, que neste ano será realizada no período de 12 a 26 de julho, em Óbidos. A peregrinação reforça os laços de fé entre os devotos e amplia a participação da comunidade obidense que vive fora da cidade, mantendo viva a tradição religiosa em diferentes regiões da Amazônia.

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