AOMTBAM abre consulta pública para ouvir juventude do Baixo Amazonas sobre rede de proteção e direitos

Iniciativa do projeto "Mulheres Fortes, Crianças Seguras" (MFCS) em parceria com a Alcoa Foundation servirá de base para ciclo de audiências em Santarém, Juruti Velho e Óbidos

A juventude de Santarém, Juruti e Óbidos, oeste paraense, ganhou um canal direto para expressar suas demandas e desafios. A Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (AOMTBAM) lança a Consulta Pública da Juventude, primeira etapa do eixo Vozes em Ação dentro do projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras (MFCS). A ação, realizada com o apoio estratégico da Alcoa Foundation, busca mapear a realidade da juventude local e transformar relatos em dados estatísticos.

O formulário online abordará temas como segurança, acesso a direitos, oportunidades e a eficácia da rede de proteção no território. O diferencial desta iniciativa é que os resultados colhidos serão apresentados paulatinamente em cada audiência municipal. Dessa forma, as discussões serão pautadas pelas carências específicas de cada localidade, garantindo que as vozes de jovens urbanos, ribeirinhos e de comunidades tradicionais cheguem diretamente aos órgãos de decisão e representantes da sociedade civil.

Para a coordenadora do projeto MFCS, Luciana Guedes, ouvir a juventude é o próximo passo natural após o encerramento do ciclo voltado às mulheres. "Encerramos as audiências femininas com dados de peso e agora queremos que os jovens também ocupem esses espaços de poder. A consulta pública é o instrumento que garante que os debates no território não sejam abstratos, mas uma resposta direta às necessidades apontadas por quem vive na ponta em cada um dos nossos municípios", afirma Luciana.

A consulta está disponível nas redes sociais da AOMTBAM e através de mobilizações em coletivos juvenis e instituições de ensino da região. O projeto reafirma o compromisso da parceria entre a associação e a Alcoa Foundation em fortalecer o protagonismo social e a garantia de direitos na região do Baixo Amazonas.

Sobre o Projeto MFCS

O projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras (MFCS) é uma iniciativa da AOMTBAM, com o apoio da Alcoa Foundation, voltada ao fortalecimento institucional e à promoção de direitos no Baixo Amazonas. Por meio do eixo Vozes em Ação, o projeto conecta a base comunitária aos órgãos de decisão e controle social, garantindo visibilidade às demandas de grupos historicamente vulnerabilizados.

Serviço

Ciclo de Audiências da Juventude

• Santarém: 13 de abril, às 14h – Auditório do Laranjão (Ufopa Campus Tapajós).

• Juruti Velho: 17 de abril, às 09h – Sede do Boca Junior (Vila Muirapinima).

• Óbidos: 24 de abril, às 08h – Auditório do STPMO.



Link: https://drive.google.com/file/d/1hwJXwjPe1UrWp-SHyMbn2tU1m7z8QcHI/view?usp=sharing

Por: Henrique Britto