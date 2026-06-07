Em Óbidos, a Escola São Francisco celebra a cultura junina no “Arraiá do Chicão”

A Escola São Francisco realizou na noite desta quinta-feira, 11 de junho, mais uma edição do tradicional “Arraiá do Chicão”, reunindo alunos, professores, servidores, familiares e a comunidade obidense em uma grande celebração da cultura junina. O evento aconteceu na quadra da escola, que recebeu uma decoração especial com bandeirinhas, balões e elementos típicos que deram ainda mais charme à festividade.

O clima de alegria tomou conta do espaço, onde o público pôde prestigiar diversas atrações culturais e saborear comidas típicas das festas juninas. As barracas ofereceram delícias como mingau, canjica, bolos e outras iguarias tradicionais, agradando crianças, jovens e adultos.

Um dos momentos mais aguardados da programação foi a apresentação dos alunos da escola, que encantaram o público com danças e coreografias preparadas especialmente para a ocasião. Vestidos com trajes caipiras, os estudantes demonstraram talento, criatividade e espírito de equipe, arrancando aplausos dos presentes.

O evento também contou com a participação de grupos folclóricos convidados, entre eles os grupos de carimbó Forte Pauxis e Coração da Amazônia, além de diversas quadrilhas juninas que levaram animação e beleza ao arraial. Entre as atrações estiveram as quadrilhas Coração Junino, Sensação Junina, Encanto Pauxis, Evolução Junina e outros grupos que contribuíram para o sucesso da festa.

Mais do que uma programação festiva, o “Arraiá do Chicão” reafirmou a importância da valorização das tradições culturais e do fortalecimento dos laços entre escola, família e comunidade. O evento proporcionou momentos de confraternização e preservação das manifestações populares que fazem parte da identidade cultural da região.

Com a chegada do mês de junho, as tradicionais quermesses e festas juninas se espalham pelas escolas e comunidades de Óbidos, atraindo um grande público. A participação dos obidenses demonstra que a cultura junina permanece viva e forte, sendo uma das manifestações mais aguardadas e prestigiadas do calendário cultural do município.

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