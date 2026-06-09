Peregrinação de Sant’Ana em Santarém encerra neste domingo (14) com missa na Catedral Metropolitana

A peregrinação da imagem de Senhora Sant’Ana em Santarém chega ao seu momento de encerramento neste domingo, 14 de junho, após uma semana de intensa devoção, encontros e fortalecimento da fé entre os obidenses que vivem na região do Tapajós. Desde o último dia 7, a padroeira de Óbidos tem percorrido residências de famílias devotas, levando mensagens de esperança, bênçãos e união aos lares santarenos.

Durante os dias de peregrinação, dezenas de famílias participaram da visita da imagem peregrina, vivenciando momentos de oração, reflexão e confraternização. A programação faz parte da preparação para a Festividade de Sant’Ana, que acontecerá de 12 a 26 de julho, uma das mais tradicionais manifestações religiosas da região amazônica.

De acordo com a Coordenação da Peregrinação em Santarém, a programação de encerramento será realizada neste domingo (14), com a celebração de uma Santa Missa na Catedral Metropolitana de Santarém, às 8h30. A expectativa é reunir obidenses, familiares, amigos e devotos de Sant’Ana em um momento especial de comunhão e agradecimento.

A coordenação reforça o convite a todos os obidenses residentes em Santarém e municípios vizinhos para participarem da celebração. O encerramento da peregrinação representa não apenas o fim de uma etapa da caminhada da imagem peregrina, mas também o fortalecimento dos laços de amizade, fé e identidade cultural que unem as comunidades de Santarém e Óbidos.

Após a celebração deste domingo, a imagem peregrina seguirá viagem para a cidade de Manaus, onde será recebida por devotos que já se mobilizam para dar continuidade à peregrinação em preparação à Festividade de Senhora Sant’Ana.

A passagem da imagem por diversas cidades da Amazônia tem permitido que obidenses residentes fora de sua terra natal mantenham viva a devoção à padroeira, renovando tradições e fortalecendo a fé que atravessa gerações.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8711-peregrinacao-de-sant-ana-em-santarem-encerra-neste-domingo-14-com-missa-na-catedral-metropolitana#sigProIda6cd645444 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos e informações de Enzo Carvalho