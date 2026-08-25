Diocese de Óbidos inicia novo módulo do projeto Capacita em Rede e amplia oferta de cursos profissionais na região

A Diocese de Óbidos deu início, no último dia 17 de agosto, a mais um módulo de formação profissional continuada por meio do projeto Capacita em Rede, iniciativa realizada em parceria com o IFSULDEMINAS, o Ministério da Educação (MEC) e a CNBB, por meio da Regional Norte 2. As atividades seguem ao longo de 20 dias e reúnem cerca de 100 participantes distribuídos em turmas nos municípios de Alenquer, Juruti, Faro e Óbidos.

Nesta etapa, estão sendo ofertados cursos de Produção de Alimentos Doces e Salgados, em Juruti Velho; Assistente Administrativo, em Tabatinga (Juruti); duas turmas de Produção de Alimentos Doces e Salgados em Óbidos — uma na Fazenda da Esperança Santa Clara e outra nas áreas das Paróquias de Sant’Ana e São Martinho de Lima; além do curso de Maquiagem, em Alenquer, e Informática Básica, em Faro. Cada turma conta, em média, com 20 alunos, garantindo um ambiente de aprendizado dinâmico e voltado ao desenvolvimento de novas habilidades profissionais.

Um dos diferenciais do Capacita em Rede é a valorização dos profissionais locais, já que os instrutores contratados são da própria região. A estratégia fortalece a economia das comunidades atendidas e incentiva a circulação de renda nos territórios amazônicos.

Com abrangência nacional, o projeto tem como missão ampliar o acesso à formação profissional, especialmente em áreas onde as oportunidades de qualificação ainda são escassas. Na Diocese de Óbidos, o Capacita em Rede já alcança seu 6º módulo, levando cursos a diferentes municípios e comunidades, contribuindo para que homens e mulheres adquiram conhecimentos capazes de impulsionar sua inserção no mercado de trabalho, gerar renda e melhorar sua qualidade de vida.

A iniciativa reafirma o compromisso da Diocese e das instituições parceiras em promover oportunidades de formação que cheguem mais perto das pessoas, valorizando talentos locais e fortalecendo o desenvolvimento social e econômico da região amazônica.

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