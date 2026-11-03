Famílias de Santarém e Belterra recebem geladeiras novas através de programa da Equatorial

Projeto E+ Geladeira Nova substitui refrigeradores antigos por modelos mais eficientes, contribuindo para a economia na conta de energia e a redução de despesas familiares

Famílias de Santarém e Belterra, no oeste do Pará, foram beneficiadas pelo projeto E+ Geladeira Nova, da Equatorial Pará, que promove a substituição de refrigeradores antigos por equipamentos mais modernos e eficientes.

Em Santarém, Márcia Ferreira, moradora do Residencial Moaçara 2, e Wandria Duarte, do Residencial Moaçara 1, receberam os novos eletrodomésticos. A substituição representa uma oportunidade de reduzir o consumo de energia elétrica e aliviar as despesas mensais das famílias, promovendo sustentabilidade e qualidade de vida.

No município de Belterra, o contemplado foi Jarino José Delgado, morador da Aldeia Marituba, que também teve sua geladeira antiga substituída por um modelo mais eficiente.

“Uma geladeira antiga pode representar uma parcela significativa do consumo de energia de uma residência. Quando fazemos essa substituição por um equipamento mais eficiente, estamos ajudando as famílias a economizar na conta de luz e levando mais qualidade de vida para dentro de casa. Esse é um dos principais objetivos do nosso programa de eficiência energética”, destaca Meciano Feitosa, analista de relacionamento com cliente.

Sobre o E+ Geladeira Nova

O E+ Geladeira Nova integra o Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A iniciativa é voltada a consumidores de baixa renda e tem como objetivo incentivar o uso consciente da eletricidade por meio da substituição de refrigeradores antigos por modelos com maior eficiência energética.

Os equipamentos disponibilizados pelo projeto possuem classificação A de eficiência energética e podem consumir até 40% menos energia em comparação com geladeiras antigas, especialmente aquelas em mau estado de conservação ou com problemas de vedação.

Para participar das ações, os consumidores devem atender aos critérios estabelecidos pelo programa, que incluem estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica, manter as contas de energia em dia e possuir uma geladeira antiga em funcionamento para realizar a troca. Os interessados devem acompanhar os períodos de inscrição e as orientações divulgadas pela distribuidora.

A Equatorial Pará realiza o projeto em diferentes municípios do estado, muitas vezes durante as edições da E+ Caravana, que também oferece serviços como troca de lâmpadas por modelos de LED, cadastro na Tarifa Social e negociação de débitos.

Por: Weldon Luciano