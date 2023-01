PRÉ CARNAPAUXIS 2023: Pai da Pinga arrasta multidão pelas ladeiras de Óbidos

Mais uma vez o Bloco Pai da Pinga superou as expectativas de seus coordenadores e arrastou uma multidão pelas ruas de Óbidos, nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. O povo obidense marca presença no Bloco todas as segundas-feiras, mostrando sua popularidade.

O Bloco se concentra no Bar do Cachorrão, Bairro de Santa Terezinha, onde, inicialmente acontecem as apresentações de seus novos personagens, logo após, por volta da 19h saiu pelas ladeiras de Óbidos em um percurso bastante longo, passando pelo cais do porto e retornando a Praça de Santa Terezinha, onde chegou por volta da 22h.

O Pai da Pinga sairá todas as segundas feiras, até os dias oficiais do Carnapauxis, que iniciará no dia 15 de fevereiro e irá até o dia 21 de fevereiro, quando desfilarão os Blocos Oficiais.

FOTOS....



