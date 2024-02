Carnapauxis 2024: As crianças do Bloco Mirim fizeram um desfile contagiante

Óbidos, 08 de fevereiro de 2024 - O segundo dia da tão esperada Festa do Mascarado Fobó, parte integrante do Carnapauxis, foi marcado pela animação contagiante do Bloco Mirim Unidos do Umarizal. Com o tema "Onde Se Aprende a Ser Folião", as crianças protagonizaram um desfile cheio de alegria, evidenciando a paixão pela cultura carnavalesca obidense.

A música do Bloco, intitulada "Onde Se Aprende a Ser Folião", composta por Artur Júnior e interpretada por Brenda Dianá, ressalta a importância das crianças no Carnapauxis, promovendo desde cedo o amor pelo Carnaval da Cidade das Ladeiras. Sob o arranjo musical de Jorge Cancão, a trilha sonora do Bloco Mirim embalou os foliões mirins e suas famílias ao longo do percurso.

A porta estandarte do Bloco foi brilhantemente conduzida por Isabella Mayely Rodrigues Pereira, enquanto a Rainha Grazielle Loenne Araújo da Silva e outros destaques abrilhantaram o desfile, mostrando o talento e a energia contagiante das crianças obidenses.

Fundado em 20 de fevereiro de 1998, o Bloco Mirim Unidos do Umarizal é uma tradição que une gerações, com crianças fantasiadas acompanhadas por seus familiares. A comissão de frente, composta essencialmente por crianças entre 6 e 10 anos de idade, encantou o público ao longo da Avenida Dom Floriano e ruas adjacentes, culminando na Praça da Cultura, que se transformou no fervoroso Fobódromo.

A Praça da Cultura foi palco da concentração final, reunindo crianças e adultos em uma atmosfera festiva. Ao som da Banda Brisa Show a multidão celebrou a tradição do Carnapauxis 2024. O Bloco Mirim, com sua energia única, mais uma vez deixou sua marca na história do carnaval obidense, fortalecendo a tradição e o amor pela folia.

Histórico do Bloco Mirim

Nesta sexta feira (09) será a vez do Bloco Unidos do Umarizal.

GALERIAS DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6699-carnapauxis-2024-as-criancas-do-bloco-mirim-fizeram-um-desfile-contagiante#sigProId586360cee6 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6699-carnapauxis-2024-as-criancas-do-bloco-mirim-fizeram-um-desfile-contagiante#sigProId769951624b View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br