CARNAPAUXIS 2024: O desfile do Bloco Serra da Escama foi uma explosão de cores e alegria

O Carnaval de Óbidos foi palco de uma explosão de cores e energia nesta sexta-feira, dia 09, com o desfile do Bloco Serra da Escama. Sob o tema "Serra da Escama, uma explosão de cores no Carnapauxis", o bloco arrastou milhares de foliões pelas ruas da cidade, manifestando a importância da preservação desse patrimônio natural.

A Serra da Escama, elevação com cerca de 80 metros de altura acima do rio Amazonas, às proximidades do porto de Óbidos as margens do Laguinho Pauxis foi a fonte de inspiração para o bloco, a qual representa uma verdadeira aquarela de tons vibrantes, destacando-se como um dos principais tesouros naturais de Óbidos. O desfile foi mais do que uma festa, foi um ato de valorização e preservação, reforçando o compromisso com a identidade e o meio ambiente local.

A comissão de frente, formada por 13 meninas do bairro, homenageando o icônico Mascarado Fobó, encantou com suas fantasias estilizadas e vibrantes, desenhadas por Marcos Mamede e confeccionadas pela talentosa artesã Flávia Favacho. Embalado pela música tema "Explosão de Cores", composta por Jorge Cancão e Vlade Brandão, o bloco empolgou os brincantes pelas ruas da cidade.

A jovem Maria Clara Amara, porta-estandarte do bloco, personificou a explosão de cores do Carnapauxis, refletindo a verdadeira essência dessa festa única. Sua fantasia, criada pelo estilista Gercino Ferreira, exibiu uma paleta de cores deslumbrante, capturando a magia do evento.

Outro destaque foi Ana Luíza Borges dos Santos Pinto que brilhou como Rainha do Bloco Serra, representando o amor e a alegria que permeiam o Carnapauxis. Sua indumentária, concebida por Marcos Mamede e Leny Monteiro, encantou os espectadores e reforçou a grandiosidade do evento.

O desfile teve início por volta das 18h30, saindo de seu reduto na “Prainha” – como é chamado parte do bairro de Lourdes e percorreu as ruas com muita animação até chegar à Praça da Cultura, por volta das 19h30, onde o Quartel de Óbidos serviu de cenário para a continuação da festa, embalado pelas Neto Moreno e Banda e Forró da Pesa.

O Carnapauxis, consolida-se como um dos maiores eventos e atrações turísticas do município, mostrou mais uma vez a força e a diversidade da cultura amazônica.

Histórico do Bloco Serra da Escama

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Mauro Nayan