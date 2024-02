CARNAPAUXIS 2024: O Bloco Águia Negra foi empolgante no corredor da folia

Neste sábado, dia 10, o Carnaval de Óbidos foi marcado pelo vibrante desfile do Bloco Águia Negra, que desceu a ladeira do Bairro da Cidade Nova com toda a sua energia característica, deixando sua marca na festa deste ano.

O nome do bloco, Águia Negra, tem origem no time de futebol do Bairro da Cidade Nova, o Vila Nova, cujo símbolo é uma águia. Esta conexão nutre o orgulho da comunidade, que se reflete também no Carnaval, onde o Bloco Águia Negra é uma das principais atrações.

Conhecido carinhosamente como o "Bloco do Povão", o Águia Negra desfila sempre no sábado do Carnapauxis, reunindo uma multidão de brincantes que acompanham o bloco em sua jornada festiva. Ao descer a ladeira da Cidade Nova em direção ao Fobódromo, o Águia Negra é comparado a uma "avalanche humana", tamanho é o entusiasmo dos foliões.

Ao som envolvente da música tema "O Águia é Surreal", composta por Tony Amaral e Edinho, o Bloco Águia Negra contagiou seus participantes e arrastou uma verdadeira multidão pelas ruas, superando todas as expectativas.

As fantasias caprichadas dos brincantes, organizados em formações de alas, foram destaque durante o desfile, com a porta-estandarte Juliana Cardoso exibindo com orgulho o símbolo do bloco, a majestosa Águia Negra, nas cores vermelho e preto, representativas da agremiação.

Além disso, três belas jovens representaram as rainhas do bloco, envergando indumentárias que ressaltavam os títulos que o Águia Negra acumula em seu currículo no Carnapauxis. As fantasias, verdadeiras obras de arte, foram confeccionadas pelo talentoso estilista Sávio Ricarte, e trouxeram consigo a representatividade da garra e beleza feminina obidense.

Assim, o Bloco Águia Negra mais uma vez mostrou sua força e tradição no corredor da folia do Carnapauxis, encantando a todos com sua energia contagiante e seu espetáculo visual único.

Os blocos obidenses, apesar de venderem abadás, como o Águia, não possuem cordão de isolamento, com isso, o carnaval de Óbidos torna-se ainda mais popular. O site www.obidos.net.br capturou a atmosfera festiva em fotografias durante o grandioso arrastão de alegria do Águia Negra, que compartilhamos a seguir, para eternizar os momentos de folia em Óbidos.

Histórico do Bloco Águia Negra

Neste domingo (11) teremos o Bloco Xupa Osso, o Bloco da Alegria.

GALERIAS DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6701-carnapauxis-2024-o-bloco-aguia-negra-foi-empolgante-no-corredor-da-folia#sigProId2cf3e542fc View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6701-carnapauxis-2024-o-bloco-aguia-negra-foi-empolgante-no-corredor-da-folia#sigProIdf369bb8790 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Mauro Nayan