CARNAPAUXIS 2024: Bloco Xupa Osso foi pura alegria na descida da Rua Bacuri

Óbidos, 11 de fevereiro de 2024 - O tradicional Bloco Xupa Osso, conhecido como um dos mais animado do Carnapauxis, desceu a Rua Bacuri neste domingo, 11 de fevereiro, arrastando uma multidão pelas ruas do centro histórico de Óbidos, marcando mais um capítulo na história carnavalesca da cidade.

A concentração teve início na Praça de Sant'Ana, no coração da cidade, onde os foliões começaram a se reunir desde cedo. Até a saída do bloco, da Rua Bacuri, por volta das 19h, a rua já estava praticamente lotada, evidenciando a empolgação dos participantes.

Com o tema "Os Mistérios da Bacuri", o Bloco Xupa Osso trouxe uma abordagem única, explorando os segredos e a história da Rua Bacuri, que ecoam pelo tempo e permanecem vivos na memória do povo local. A irreverente alegria, marca registrada do Bloco, esteve presente de forma cativante durante todo o percurso.

Fundado em 01/02/1997, o Bloco Xupa Osso tem origem no apelido carinhoso dado aos filhos de Óbidos, conhecidos como "Xupa Osso". Reconhecido pela animação contagiante, desfila sempre aos domingos de carnaval com organização e beleza. Suas camisas uniformizadas, estilo abadás, são características marcantes do Bloco do Bairro Central.

O desfile contou com a presença dos Mascarados Fobós gigantes, que abriram a celebração junto aos Porta Estandartes, representados este ano pela jovem Amada Tavares. Durante o percurso, os foliões puderam desfrutar do tradicional banho de espuma e do banho de cheiro, que refrescaram os participantes e deixaram um aroma agradável por onde o bloco passou.

O Bloco Xupa Osso desfilou com muita alegria, enchendo as ruas por onde passou, animados pela banda do Trio Elétrico que não deixou ninguem parado. A Praça da Cultura, transformada em arena da folia, foi o palco para a festa que durou até a madrugada.

As imagens dessa festa incrível podem ser conferidas nas fotografias que estamos compartilhando. O Bloco Xupa Osso reafirma sua posição como um dos protagonistas do Carnapauxis, levando alegria e tradição para Óbidos e seus visitantes.

Nesta segunda-feira, dia 12, teremos o Bloco Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó.

Histórico do Bloco Xupa Osso

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Mauro Nayan e Mauro PAntoja (Aéreas)