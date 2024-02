CARNAPAUXIS 2024: A tradição do Mascarado Fobó no desfile do Bloco do Morro

Óbidos, 12 de fevereiro de 2024 - O Carnaval de Óbidos ganhou vida e cor nesta segunda-feira, dia 12, com o desfile do Bloco Unidos do Morro, que celebrou sua 30ª participação no Carnapauxis, trazendo consigo a tradição dos Mascarados Fobós. Fundado em 1994, no Morro do Castelo, antigo nome do menor bairro de Óbidos, o bloco conquistou os foliões com sua irreverência e a marca registrada dos Mascarados Fobós.

Com o tema "Aquarela da Renovação", inspirado na música de João Bué e Vanderlei Brandão, na voz de PA Chaves, as ruas de Óbidos se encheu de foliões vestidos com DOMINÓS, máscaras, capacete, fantasias muito coloridas.

O desfile contou com diversas alas, incluindo os destaques, como a porta-estandarte, Daiane Menezes, a rainha do Bloco, Leidiane de Farias. A fantasia foi criação, produção e confecção do Ateliê Oliveira Leão. A comissão de frente, baianas, frevo, figuras lendárias do Bloco Unidos do Morro, os Mascarados Fobós, blocos alternativos, também compuseram as alas do Bloco do Morro.

O diferencial do Bloco Unidos do Morro está na tradição dos Mascarados Fobós, cujo principal objetivo é não ser reconhecido pelos outros foliões. Os mais experientes contam histórias de tempos em que o mascarado que conseguisse passar todo o Carnaval sem ser "manjado" era motivo de orgulho, podendo repetir a diversão no dia seguinte.

O desfile do Morro começou por volta das 19h, arrastando consigo uma multidão animada por pela Banda Lazer e outra Banda do Flexal em dois Trios Elétricos. Os Mascarados Fobós distribuíram maisena por onde passaram, adicionando uma pitada de diversão e tradição ao Carnaval de Óbidos. A festa continuou na Praça da Cultura ao som da Banda Brisa, com a animação perdurando até altas horas da noite.

O Carnapauxis 2024 mostrou mais uma vez que a tradição e a alegria do Bloco Unidos do Morro, aliadas aos Mascarados Fobós, são ingredientes essenciais para o sucesso do Carnaval em Óbidos. A cidade respira folia, cor e diversão, marcando mais um capítulo inesquecível na história dessa festa tão amada pelos obidenses.

Histórico do Bloco Unidos do Morro

Nesta terça-feira, dia 13, o Bloco das Virgens encerra o Carnapauxis 2024.

GALERIAS DE FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6703-carnapauxis-2024-a-tradicao-do-mascarado-fobo-no-desfile-do-bloco-do-morro#sigProId34d1dff968 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6703-carnapauxis-2024-a-tradicao-do-mascarado-fobo-no-desfile-do-bloco-do-morro#sigProId40a9819133 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6703-carnapauxis-2024-a-tradicao-do-mascarado-fobo-no-desfile-do-bloco-do-morro#sigProIdf103f4ecb2 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/6703-carnapauxis-2024-a-tradicao-do-mascarado-fobo-no-desfile-do-bloco-do-morro#sigProIde35184f9b4 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Mauro Nayan e Mauro Pantoja (aéreas)