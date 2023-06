ÓBIDOS: Semifinal do Campeonato Feminino de Futebol acontece neste sábado, dia 10

A 1ª Copa da Integração de Futebol Feminino está sendo idealizada com o objetivo de descobrir e incentivar talentos no cenário do futebol feminino em Óbidos. Para apoiar as equipes participantes, a Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), responsável pela organização da Copa, forneceu uniformes, reduzindo os custos envolvidos na formação dos times.

O torneio teve início em abril, contando com a participação de 16 equipes, que competiram arduamente até chegarem à fase semifinal. Agora, restam quatro equipes na disputa: Arzenal x Fortaleza e Arapucu x Rebeldes.

Os dois jogos da semifinal estão marcados para o dia 10 de junho de 2023, os quais serão realizados na sede campestre da AABB, com início previsto para as 15h, local especialmente preparado para receber os jogos da 1ª Copa da Integração de Futebol Feminino.

O evento tem sido um grande sucesso, com arquibancadas lotadas durante as partidas, conforme afirmou o Secretário da Semel, Nelson Luis Sousa.

