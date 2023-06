ÓBIDOS: A equipe do Arapucu foi a Campeã da I Copa de Futebol Feminino

Este sábado, dia 25, foi um dia movimentado no campo da AABB, quando aconteceu os jogos finais da I Copa de Integração de Futebol Feminino de Óbidos.

Na primeira partida aconteceu a disputa do 3º lugar entre as equipes de Meninas do Meninas do Arsenal X Meninas Rebeldes, sendo que a vencedora foi as Meninas Rebeldes, com o placar 5 x 2 , ficando em 3º lugar, levando o prêmio de R$ 1.200,00 e troféu.

Na partida principal, a disputa foi pelo título I Copa de Integração de Futebol Feminino de Óbidos, entre Fortaleza X Arapucu, em um jogo bastante disputado, mas com poucas chances de gol. Somente aos 30 min o Arapucu abriu o placar, de pênalti, fazendo 1 X 0. Arapucu voltou a marcar aos 5 minutos do segundo tempo, com Deise, fazendo 2 X 0. Placar final.

Com esse resultado a equipe do Arapucu sagrou-se Campeã da I Copa de Integração de Futebol de Óbidos 2023.

Logo após foram feitas as entregas dos troféus e premiação, com a presença do prefeito de Óbidos Jaime Silva e de vários secretários. O evento teve a organização da Secretaria de Esporte e Laser, que que tem como Secretário Nelson Luiz de Sousa.

A premiação para a equipe campeã foi troféu e premiação de R$ 4.000,00, sendo que a vice campeã levou troféu e o prêmio de R$ 2.000,00.

