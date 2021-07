Óbidos recebeu 2.400 cestas  básicas do Governo do Estado

O município de Óbidos recebeu 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas do Governo do Estado que serão destinadas aos ribeirinhos de Óbidos atingidos pela cheia do Rio Amazonas em 2021. A ajuda humanitária é fruto do Decreto de emergência publicado pela Prefeitura Municipal de Óbidos. A Defesa Civil Municipal já está realizando as entregas que iniciaram na última quinta-feira 29/07.

De acordo com o Prefeito Jaime, esse é o resultado do trabalho de toda a equipe de Governo. "Quero agradecer em nome de todas as pessoas que serão beneficiadas com as 2.400 ( duas mil e quatrocentas) cestas básicas enviadas pelo Governo do Estado. Essas cestas são os frutos de muito trabalho e dedicação da nossa equipe de Governo," destacou o Prefeito.

Para o coordenador da Defesa Civil Municipal, esse é um momento de Gratidão, "Essas cestas vão ajudar muitas famílias ribeirinhas do nosso município. Nós trabalhamos muito para que esse momento chegasse, solicitamos 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas, e graças a Deus e o Governo do Estado elas chegaram," ressaltou Jamerson Amaral.



Fonte:Comunicação/PMO