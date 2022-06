Dr. Evander Batista é eleito Coordenador da Coremu-Ufpa

Aconteceu no dia 1º de junho de 2022, uma reunião na Universidade Federal do Pará, realizada via Web, com objetivo de realizar eleição da Gestão da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal do Pará (COREMU-UFPA), para o período de 2022 a 2024.

Sob a coordenação da Comissão Eleitoral composta pela nutricionista Lilian Pereira da Silva Costa, presidente da Comissão e demais integrantes, coordenaram a eleição, sendo que durante a reunião, o professor Dr. Evander de Jesus Oliveira Batista e a Profa. Dirce Nascimento apresentaram seus nomes como candidatos à coordenação e vice coordenação, respectivamente.

O professor Evander e a professora Dirce, como únicos candidatos, expuseram seus projetos para a nova gestão e logo após, com a concordância de todos, a nova composição da gestão 2022-2024 da COREMU-UFPA foi eleita por aclamação, tendo como coordenador professor Dr. Evander de Jesus Oliveira Batista, vice coordenação professora Dirce Nascimento Pinheiro.

Dr. Evander comentou sobre suas propostas como novo coordenador do Coremu – UFPa: “Vamos valorizar ainda mais a importância dos Cursos de Residências na Universidade Federal do Pará, valorizando os residentes, os tutores, os preceptores, professores e todos os colaboradores que fazem parte dessa grande engrenagem que prepara e especializa o profissional da área de saúde para o ingresso no mercado de trabalho, seja privado e ou público, principalmente para o Sistema Único de Saúde (SUS) aqui na Amazônia”.

Residência

A Residência é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a profissionais graduados em cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC).

O Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde (PRMPS) constitui-se em um ensino em serviço, em formato de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização. O curso tem duração de dois anos, com carga horária de 60h semanais, desenvolvidas em regime de dedicação exclusiva, com atividades práticas que podem incluir plantões de final de semana. O programa oferta vagas para diferentes categorias de profissionais da saúde.

Dr. Evander Batista

Dr. Evander de Jesus Oliveira Batista é obidense formado em Biologia pela UFPa, com mestrado e doutorado em Parasitologia Médica pelo Instituto de Biofísica da UFRJ. É professor e pesquisador do Núcleo de Medicina Tropical da UFPa.

www.obidos.net.br