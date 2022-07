Bispo Dom Bernardo Johannes celebra o Jubileu de Prata Sacerdotal

"Confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus, meu único bem. Nas tuas mãos, estão todos os meus dias".

Foi neste cenário de adoração e gratidão que o Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes, celebrou o seu Jubileu de Prata, 25 anos de Sacerdócio, durante a Festividade de Sant'Ana. A Celebração aconteceu na última noite de sexta-feira,(22), e foi repleta de homenagens, lembranças e presença de inúmeros fiéis, boa parte do Clero, dos Seminaristas Diocesanos e das religiosas. Durante a Celebração, Dom Bernardo, manifestou carinho e agradecimento à todos, comentou que nesses 13 anos como Bispo da Diocese de Óbidos, aprende com cada um todos os dias sobre como ser mais humano, sobre amar o próximo e ver a Cristo no seu semelhante.

Agradecemos em nome de toda a Diocese de Óbidos, por todo trabalho, por sua sabedoria na área pastoral e também todos os seus conselhos, sempre direcionando para o caminho certo, com olhar igualitário para o nosso semelhante, tendo também a humildade de repassar ao seu povo sobre o amor e a proteção de Deus, que continue sendo um instrumento de Deus na terra, que esse Jubileu de Prata Sacerdotal renove em sua vida a graça deste ministério e, acima de tudo, a capacidade de servir com amor ao seu próximo.

Roguemos a Deus, com as bençãos de Senhora Sant'Ana, pela vida e pelo ministério Sacerdotal de nosso Bispo Bernardo, para que continue nos conduzindo, com dedicação e coragem, como rebanho do Senhor.

FONTE:Diocese de Óbidos - Fotos Naya Gomes