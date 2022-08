Entrevista com José Raimundo Canto sobre Geretepaua Reserva Ecológica e Empreendimentos

Entrevista com o proprietário da Chácara Geretepaua, em Óbidos, José Raimundo Canto, que nos fala sobre os projetos do Geretepaua Reserva Ecológica e Empreendimentos.

Veja a entrevista:

Obidos.net.br: Você poderia explicar sobre o Projeto Geretepaua Reserva Ecológica e Empreendimentos?

José Raimundo Canto: Será um prazer. Há bastante tempo amadurecemos a ideia de darmos uma destinação segura e correta para essa área que pertence a nossa família desde 1.996. Assim, criamos a Geretepaua Reserva Ecológica e Empreendimentos, que concentra várias atividades produtivas.

Obidos.net.br: Há alguns anos vem funcionando um porto provisório, próximo à sede do Geretepaua, soubemos que há um Projeto de transformar no Porto Geretepaua. Já está funcionando efetivamente?

José Raimundo Canto: Para cargas, o porto já recebeu o NADA A OPOR da Marinha do Brasil e o alvará da Prefeitura de Óbidos, incluindo defesa civil, vigilância sanitária, estando em análise no meio ambiente. O porto vem operando com a empresa SAMAL, que é uma parceira de longa data, mas atenderá a todas as empresas que precisem atracar no porto da cidade de Óbidos.

Obidos.net.br: Quais serviços serão oferecidos no Porto Geretepaua?

José Raimundo Canto: Aqui funcionará um porto com dois segmentos sendo um para cargas e passageiros e outro para cargas pesadas para receber grandes comboios de balsas.

Obidos.net.br: Que que tipo de intervenção será realizada no local para dar mais conforto e segurança às pessoas que utilizarem o Porto Geretepaua?

José Raimundo Canto: Já temos no porto uma balsa própria que estamos realizando as adaptações para receber confortavelmente os passageiros e cargas menores; construção de estação em terra para receber passageiros, taxistas, transportadores, tripulação; calçamento e iluminação do pátio do retroporto.

Obidos.net.br: Em conversa recente, você nos falou sobre a criação de uma Marina no Geretepaua. Você poderia nos informar sobre esse empreendimento?

José Raimundo Canto: Muito bem, teremos ainda uma marina seca, construída de forma modular, inicialmente com capacidade para 30 lanchas de todos os portes, com segurança 24 horas, guincho, loja de conveniência, oficina, seguro, balsa para embarque e desembarque, tudo isso combinando com turismo de passeios e trilhas ecologicamente corretas na região, com atividades em praias, rios, cachoeiras e lagos da região e da chácara.

Obidos.net.br: Sabemos que o Geretepaua é uma reserva ecológica, muito bem cuidada e preservada. Que cuidados adicionais estão sendo tomados pra que essa preservação seja mantida diante da efetivação do Porto Geretepaua?

José Raimundo Canto: Muito interessante a pergunta. Tudo será protegido na reserva, com apoio e divulgação nas escolas da região, coleta seletiva de lixo das embarcações, construção de berçário e soltura de tracajás do lago interno, pesque e solte, observação noturna de sua fauna lacustre, fluvial e terrestre, em tudo obedecidas orientações e exigências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vem se comportando de maneira exemplar na análise do projeto.

Obidos.net.br: Suas Considerações Finais!

José Raimundo Canto: Nossa equipe tem um compromisso sério e respeitável com o desenvolvimento sustentável de nossa querida Óbidos e disso não abriremos mão. Isso é apenas o início, pois teremos mais treinamentos de nossa equipe, biblioteca, barcoteca, recolhimento de tributos, apoio de atletismo para crianças carentes dos bairros locais, educação ecológica de associativismo, emprego e renda.

Queremos agradecer o apoio que a Prefeitura Municipal de Óbidos vem dispensando para a rigorosa análise de todo o projeto, que será realizado tudo no tempo devido.

Por João Canto.

