SANTARÉM: Rampa de atracação de Ferryboat será construída no porto do DER

Visando a melhoria para todos os usuários do transporte aquático, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Muncipal de Infraestrutura (Seminfra), deu inicio à construção do mais novo complexo portuário da cidade. A rampa de atracação para ferryboats terá 7.574,88m² e contará também com um pequeno terminal de espera, com cobertura e cadeiras, com a finalidade de trazer o bem estar de quem aguarda as embarcações.

"Ela é de extrema importância, pois é por meio dela que nós vamos ter capacidade de atendimento das embarcações do tipo ferryboat. nós sonhamos e lutamos muito por essa obra, e nós já estamos dando mais um passo para o grande projeto do complexo portuário da nossa pérola do tapajós", destacou Lilian Maués, coordenadora municipal de Portos de Santarém.



A obra está orçada no valor de R$ 3.853.425,09 fruto de um convenio firmado entre a prefeitura municipal de Santarém e o Governo do Estado do Pará. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da própria Coordenadoria de Portos já realizaram a interdição do perímetro para o início das obras que começaram na sexta-feira, 12, com a limpeza e o corte da área para em seguida trabalhar o tratamento do sub leito, compactação, e aterro nivelado e compactado, para então cobrir o solo com uma camada de piçarra até chegar aos 20 centímetros de concreto armado que será colocado em toda área da rampa.



"Iniciamosa essa importante obra para Santarém, já estamos limpando a área que será concretada, e ainda hoje, vamos prosseguir com o aterro e avançar com a obra, porque o verão chegou, e a gente não pode perder tempo. Nosso prazo acompanha exatamente o nível do rio, pra quando ele começar a subir novamente já termos essa obra concluída", disse Daniel Simões, titular da Seminfra.

A notícia animou não somente aos passageiros e aos donos de embarcações, mas também deixou muitos estivadores felizes, como é o caso do Aparício de Sousa Batista, estivador há mais de 40 anos.



"Agora vai ficar melhor pra gente. Nós fazíamos um esforço grande, principalmente, quando era tempo de chuva, descer aqui era um sacrifício, mas agora com essa rampa vai ficar bem melhor, prefeitura está de parabéns por essa rampa", afirmou o estivador.

A partir do início da obra, a expectativa é de que a rampa seja concluída a um prazo de 180 dias. No entanto, toda obra de construção depende da elevação do nível do rio.

