Semsa realiza a Campanha Novembro Azul em Óbidos

Em alusão à campanha Novembro Azul, que chama atenção para os cuidados com a saúde dos homens, a Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos (Semsa), tem realizado uma série de ações.

Na quinta-feira, dia 17, quando se comemora o dia "D" da campanha no mundo todo, diversas Unidades Básicas de Saúde do município ofertaram serviços para o público masculino como palestras educativas e agendamento do exame de PSA.

Participaram da programação as UBS's Zuraia Conti Galati, no bairro Centro, Lauro Corrêa, no bairro da Cidade Nova, e Helena Rodrigues, no bairro São Francisco.

Para esta sexta-feira, dia 18, estão programadas caminhadas, passeio ciclístico e palestras educativas, tanto na área urbana, quando na área rural do município.

O principal objetivo da campanha é alertar os homens sobre a importância de cuidar de sua saúde e, de estar em dia com seus exames, além de levar conhecimento quanto aos riscos do câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce da doença, o que aumenta as chances de cura.

Com informações Comunicação/Pmo