MRN recebe comunidades em suas operações

Iniciativa faz parte do Programa de Visitas e objetiva apresentar o fluxo sustentável da empresa na região, além de possibilitar o esclarecimento de dúvidas.

Apresentar de maneira didática e transparente cada etapa do ciclo sustentável da mineração de bauxita. Esse é um dos objetivos do Programa de Visitas de Comunidades, promovido pela Mineração Rio do Norte (MRN). Durante a ida às instalações da empresa sediada no distrito de Porto Trombetas, município de Oriximiná, oeste do Pará, os comunitários têm a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas sobre lavra, tecnologias empregadas no monitoramento de barragens e o reflorestamento em áreas mineradas.

“Essas visitas são realizadas mensalmente. Trazemos não apenas os comunitários vizinhos às nossas operações, mas também os familiares dos empregados. É um momento muito especial no qual eles podem ver e sentir o que fazemos aqui, entendendo todo nosso fluxo operacional e conhecendo de perto nossas práticas sustentáveis”, explica Jaiane Queiroz, analista de Comunicação e líder do Programa de Visitas com as Comunidades.

Na primeira visita de 2023, participaram as comunidades Alema e Cabeceira dos Claudios, ambas do município de Terra Santa. A pescadora Ariane Barbosa, da comunidade Cabeceira dos Claudios, conta que é a terceira vez que participa das visitas, mas destaca que a cada retorno é um novo aprendizado. “Nós sempre somos muito bem recebidos. Para mim, essa visita é muito importante porque mesmo já conhecendo alguns setores, foi a primeira vez que eu pude conhecer mais sobre o horto onde as árvores do reflorestamento vão sendo cuidadas, além da área de barragens que é algo que sempre temos dúvidas e nessa oportunidade de visita recebemos muitos esclarecimentos”, relatou Ariane.

Quem também se encantou com as mais de 620 mil mudas das 130 espécies distribuídas no Viveiro Florestal da empresa foi Zaira Malheiros, moradora da comunidade Alema. Ela diz que é importante entender como a bauxita é extraída e como é feito o reflorestamento. “Foi a área que eu mais gostei. Eu não sabia a maneira correta do plantio da castanha-do-pará, por exemplo, e todos ficaram muito atentos à explicação porque precisamos saber como cuidar da natureza”, destacou.

E foi nessa oportunidade que Francisco Ferreira, coordenador da comunidade Alema, conheceu de perto a sede da MRN. Ele contou que já tinha informações sobre a empresa por meio das reuniões prévias promovidas do Projeto Novas Minas (PNM), empreendimento de continuidade operacional da companhia em fase de licenciamento ambiental.

“É muito importante estarmos aqui porque podemos contar o que vimos para aqueles que ainda não vieram. Minha dúvida maior era sobre a floresta, em como ela retornaria ao mais próximo do que era. E no Viveiro Florestal entendemos como a empresa tem feito o reflorestamento na região. Muitas vezes eu posso não ver, mas meus filhos, meus netos no futuro verão”, relatou.

Mais FOTOS das visitas clique na imagem seguinte....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5857-mrn-recebe-comunidades-em-suas-operacoes#sigProIdb49192389f View the embedded image gallery online at:

Transparência e Relacionamento

Há mais de 20 anos, a MRN promove o Programa de Visitas, uma iniciativa que busca fortalecer o relacionamento com comunidades quilombolas e ribeirinhas, além de reforçar a transparência e o compromisso da empresa com uma mineração sustentável. Durante as visitas, os comunitários recebem ainda, orientações quanto ao Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).

“Nós acreditamos no poder e na força do diálogo e da transparência. Então nós estamos aqui para que as pessoas vejam e vivenciem tudo de perto. Percebam que estamos trabalhando aqui com segurança, integridade, responsabilidade e bastante focados na sustentabilidade. Nada é programado, as pessoas chegam e veem os empregados da MRN no dia a dia deles e a operação como ela é”, compartilha Karen Gatti, gerente geral de Comunicação da MRN.

FONTE: Comunicação/MRN