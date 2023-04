Concurso Público em Óbidos acontece neste domingo, 30, com mais de 6 mil candidatos

Exames serão aplicados em 9 escolas da zona urbana, em três turnos.

Mais de três meses após o início das inscrições para o 7° concurso público da Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, as provas serão aplicadas neste domingo (30), com 6.726 candidatos inscritos.

O concurso organizado pela Fundação Cetap, dispõe de 409 vagas, distribuídas em diversas áreas de atuação da administração municipal, nos níveis fundamental, médio, médio técnico e superior.

As provas serão aplicadas em três períodos. Pela manhã os portões dos locais de prova abrem as 06h30 e fecham às 07h30; à tarde a entrada inicia às 12h e encerra às 13h; já à noite, os portões abrem às 17h e fecham às 18h.

A banca organizadora definiu o turno da manhã para a aplicação das provas de nível superior, fundamental a tarde, médio e médio técnico a noite.

O tempo para que os candidatos respondam as 50 questões objetivas de múltipla escolha, será no máximo de 3h30.

"Pará os candidatos que se inscreveram em mais de um cargo, haverá tempo suficiente para que ele esteja em seu local de prova. Tudo foi pensado para garantir a comodidade dos candidatos. As provas estão em local seguro, com a conhecimento da Comarca de Óbidos e o transporte dos questionários será acompanhado pelos órgãos de segurança pública", disse Claudir Gomes, presidente da Comissão Organizadora do Concurso.

Segundo a Fundação Cetap, os seis cargos com o maior número de inscritos são:

1 - Auxiliar Administrativo - 2.188 candidatos inscritos para 21 vagas (104,19 concorrentes por vaga);

2 - Professor Licenciatura Plena Pedagogia - 510 candidatos inscritos para 23 vagas (23,48 concorrentes por vaga);

3 - Técnico em Enfermagem - 380 candidatos inscritos para 37 vagas (10,27 concorrentes por vaga);

4 - Fiscal de Tributos - 278 candidatos inscritos para 9 vagas (30,89 concorrentes por vaga);

5 - Fiscal de Meio Ambiente - 219 candidatos inscritos para 6 vagas (36,50 concorrentes por vaga);

6 - Enfermeiro - 197 candidatos inscritos para 19 vagas (10,37 concorrentes por vaga);

Recomendações

Os candidatos deverão se apresentar nos locais determinados, portando documento de identidade (original), caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente.

Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais (qualquer modelo, por meio físico ou eletrônico/digital), carteiras de motorista (modelo antigo), carteira nacional de habilitação digital (modelo eletrônico), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Locais de prova

- Escola Municipal São Francisco - End: Trav. Acioli Lins, n°57 - Lourdes;

- Escola Estadual de Ensino Médio Prof°. Maurício Hamoy - End: Tv. Saladino de Brito, n°346 - São Francisco;

- Escola Municipal Dr. Raymundo Chaves - End: Rua Pedro Álvares Cabral, s/n - Cidade Nova;

- Escola Estadual de Ensino Médio São José - End: Rua Artur Bernardes, n°296 - Santa Terezinha;

- Escola Municipal Prof. Manuel Valente do Couto - End: Travessa Izaltino José Barbosa, n°574 - Santa Terezinha;

- Escola Municipal Dom Floriano Loewenau - End: Rua Pedro Álvares Cabral, n°343 - Cidade Nova;

- Escola Municipal Inglês de Souza - End: Rua Antônio Brito de Souza, n°777 - Santa Terezinha;

- Escola Municipal Guilherme Lopes de Barros - End: Rua Tiradentes, n°341 - Fátima;

- Escola Municipal Raimundo Cardoso - End: Travessa Mário Torres da Silva, n°664 - Bela Vista.

FONTE; COmunicição/PMO