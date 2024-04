ÓBIDOS: Pastoral da Criança doa 10 toneladas de pescado à população carente

A Diocese de Óbidos, através da Associação Beneficente Emaús e em ação coordenada pela Pastoral da Criança em parceria com a Associação Agroextrativista dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Município de Óbidos – AACEPPAMO, iniciou nos dias 19 e 20 de março de 2024 a doação simultânea de pescado referente ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 2024.

Com o objetivo de garantir a Segurança alimentar e combater à fome foram entregues aproximadamente 10 toneladas de pescado a mais de 500 famílias cadastradas na Pastoral da Criança no município de Óbidos. Os peixes de diferentes espécies, foram entregues às coordenações e lideranças da Pastoral nas Paróquias de Sant’Ana, São Martinho de Lima e São Francisco e Santa Clara.

Este projeto vem sendo desenvolvido desde 2008 entre AACEPPAMO e Associação Beneficente Emaús a qual, na oportunidade, foram destinados a Pastoral da Criança e neste ano de 2024, a parceria é renovada, completando 16 anos de atividade.

A AACEPPAMO, foi fundada no dia 18 de agosto de 2006, objetivando a busca por programas para o desenvolvimento sócio econômico de seus associados, no âmbito das atividades produtivas de subsistência extrativista pesqueira, em consonância com as normas ambientais previstas em lei, promovendo assim, o desenvolvimento sustentável da região e o melhoramento de técnicas votadas para a pesca.

Dessa forma, buscou parceria junto à CONAB, através do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA (doação simultânea), afim de melhorias para os pescadores associados, uma vez que tem mercado e preço garantido para o produto, além de estar colocando alimento na mesa daqueles que passam necessidades socioeconômicas no município.

A Pastoral da Criança atua, exclusivamente, em áreas pobres e miseráveis, trabalhando para reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição, o analfabetismo e a exclusão social. A partir da construção da cultura de paz age na prevenção da violência praticada no cotidiano familiar.

A Pastoral da Criança baseia suas ações na organização comunitária e no treinamento de líderes comunitários que assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias vizinhas. Além disso, atua de forma permanente e ativa no Controle Social das Políticas Públicas, em todos os níveis da federação.

FONTE: Diocese de Óbidos