Implantação de Apicultura proporciona geração de renda para agricultores em Curuá

Diocese de Óbidos através da Associação Beneficente Emaús, em ação coordenada pelo Projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, realizou atividade de formação com as mulheres integrantes das atividades do Eixo III - geração de renda e Eixo V - meio ambiente e sustentabilidade, em horta comunitária e apicultura, no município de Curuá.

Com o objetivo de iniciar as atividades de expansão dos trabalhos relacionados à geração de renda e consequentemente dos ganhos individuais provenientes da comercialização de novos produtos, será implantada mais uma atividade em Curuá. A apicultura, que consiste na criação de abelhas sem ferrão para produção de mel, foi uma das propostas para desenvolver novas áreas de trabalho. A exploração de outros insumos decorrentes desta atividade, também fez parte das orientações técnicas no decorrer das visitas: além do mel, podem ser obtidos também a própolis, a geleia real, pólen e a cera de abelha.

O incentivo a construção de aviários, sugere a implantação de um microssistema agroflorestal, onde a partir da criação de aves pode-se também obter adubo orgânico, importante para a manutenção de pequenas hortas a serem cultivadas nos quintais visitados. Tudo isso possibilita um sistema de produção interligado, que garante a melhora dos aspectos ambientais favoráveis na produção de alimentos cada vez mais livres de fatores químicos, fomentando as atividades inerentes ao Eixo V do projeto, que trata sobre meio ambiente e sustentabilidade.

O projeto “A Força das Mulheres e Crianças na Amazônia”, é uma iniciativa da Diocese de Óbidos através de Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, com o objetivo de fortalecer as mulheres de nossa região e criar perspectivas de um futuro melhor para as crianças, interrompendo ciclos de vulnerabilidade e proporcionando serviços em saúde, educação, gerando renda, resgatando a autoestima e conscientizando sobre a sustentabilidade e fortalecendo o serviço pastoral.

FONTE: Diocese de Óbidos