Senhora Sant'Ana se despede de Santarém com cerimônia no Seminário São Pio X

A peregrinação de Sant'Ana, padroeira dos obidenses, teve seu encerramento marcado por um evento emotivo e cheio de fé no Seminário São Pio X, em Santarém. Iniciada no último dia 26 de abril, a jornada peregrina que percorreu diversas residências e comunidades abençoando lares e corações, chegou ao seu final nesta quinta-feira, 1º de maio.

O evento de encerramento contou com a calorosa recepção do padre Alessandro e dos missionários do Seminário São Pio X, incluindo três da Diocese de Óbidos. Com sua habitual cordialidade, padre Alessandro guiou os presentes em um tour pelo Seminário, apresentando suas dependências e compartilhando momentos de espiritualidade.

Após o tour, os participantes foram agraciados uma breve cerimônia, e logo após foi servido um lanche preparado especialmente para a ocasião. Durante a cerimônia de encerramento, houve ainda o sorteio de uma camisa da Festividade de Sant'Ana 2024, sendo o felizardo um seminarista obidense presente.

A coordenação da peregrinação, composta por Jandyra e Glaucyo Marinho, Neco e Regina, Branco, Amanda, Elzalina, Dona Genoveva e Marlha Adriana, expressou profundo agradecimento a todos os participantes e às comunidades que receberam a imagem de Senhora Sant'Ana ao longo da jornada.

Com o encerramento da peregrinação em Santarém, a imagem de Sant'Ana segue agora para Macapá, capital do Amapá, nesta quinta-feira, dia 02, dando continuidade a essa trajetória de fé e devoção que une corações e fortalece laços espirituais.

No próximo sábado, dia 04, a imagem peregrina de Senhora Sant'Ana iniciará sua jornada rumo a Macapá, levando consigo as bênçãos e a devoção dos fiéis obidenses que residem naquela Capital.

Que a fé e a devoção continuem a guiar os passos daqueles que buscam a proteção e as graças de Sant'Ana, padroeira querida e inspiradora.

Confira_a_Programação da Peregrinação de Sant´Ana 2024 para as próximas cidades:

Viaja 02/05 para Macapá

Macapá – 04/05 a 11/05

Viaja dia 12/05 para Belém

Belém – 13/05 a 01/06

Manaus – 02/06 a 04/07

Retorna a Óbidos dia 05/07 com a chegada prevista para o dia 06/07.

