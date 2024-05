Obidenses em Macapá se despedem de Senhora Sant'Ana com Celebrações Festivas

Macapá, Amapá - O fim de semana marca o encerramento da emocionante peregrinação da imagem de Senhora Sant'Ana em Macapá, Amapá, com uma mistura de eventos religiosos e festivos. Durante sua jornada pela capital amapaense, a santa peregrina visitou as casas de muitos obidenses e amigos, abençoando seus lares e deixando um rastro de devoção por onde passou.

A despedida da Senhora Sant'Ana do Amapá teve início nesta sexta-feira, dia 10, com visitas a diversas residências de obidenses. À noite, uma comovente celebração foi realizada na casa do Sr. Miguel e Dona Antônia, no Bairro de Congós, sob a condução do Padre Sérgio, proporcionando um momento de reflexão e gratidão pelos dias de fé compartilhados pelos devotos.

Auxiliadora comentou sobre a visita em sua residência: “Venho agradecer a todos que ontem estiveram no encontro em homenagem a Santa'Ana em minha residência. Foi um momento de reflexão, partilha e demonstração de fé. Que Santana'Ana continue a abençoar nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Gratidão.”

No sábado, dia 11 de julho, está programada uma confraternização na residência de Graça/ Haroldo Ferreira , onde serão realizados leilões em comemoração à peregrinação. Esta será uma oportunidade para os fiéis se reunirem, fortalecerem os laços de amizade e se despedirem da Senhora Sant'Ana com um almoço de confraternização.]

Peregrinação em Macapá!

As imagens cedidas pela coordenação da peregrinação em Macapá capturam os momentos marcantes dessa jornada pelas residências dos obidenses que vivem na capital amapaense. Elas retratam a emoção e a devoção compartilhadas por todos aqueles que tiveram o privilégio de receber a visita da santa em seus lares.

Após concluir sua peregrinação em Macapá, a imagem de Senhora Sant'Ana seguirá para Belém do Pará, onde será recebida neste sábado, dia 11. A missa de acolhida está programada para as 17h na Basílica Santuário de Nazaré, um momento especial para a comunidade local expressar sua fé e devoção.

A peregrinação de Senhora Sant'Ana em Macapá trouxe momentos de fé, devoção e união para os obidenses que residem na capital amapaense. Os eventos deste final de semana serão uma oportunidade para expressar gratidão e celebrar o término desta jornada marcante.

Galeria de Fotos....



