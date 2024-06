Padre Sydney Canto lança o livro "Histórias e memórias do Carnaval em Santarém" em Belém

Belém, 13 de junho de 2024 – Na noite desta quinta-feira, o Teatro Margarida Schivasappa foi palco do lançamento do livro "Histórias e memórias do Carnaval em Santarém", escrito pelo Padre Sydney Canto. A obra, que recebeu o prestigiado prêmio do edital 02/2023 de Obras Literárias e de Não Ficção da Fundação Cultural do Pará, foi apresentada ao público pelo autor.

Diego Alano e Pe. Sidney Canto, escritores de Santarém premiado pela Fundação Cultural do Pará.

O evento contou com uma sessão de autógrafos, onde o autor atendeu a um grande número de admiradores e leitores, em uma noite marcada pelo calor humano e pela celebração da cultura local. Padre Sydney Canto, que é conhecido por suas contribuições literárias e históricas, expressou sua gratidão aos presentes e destacou a importância de preservar as memórias culturais de Santarém.

Escritores Homenageados no Evento.

A próxima apresentação do livro está agendada para o dia 26 de junho, em Santarém, como parte das festividades do aniversário da cidade. O evento será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, oferecendo aos santarenos a oportunidade de conhecer mais sobre a rica história do carnaval local.

Sobre o Autor

Padre Sydney Canto é natural de Santarém e iniciou sua jornada na escrita em 1989, contribuindo com artigos históricos para o jornal "O Mariano". Em 1991, ingressou no Seminário São Pio X e posteriormente cursou Filosofia e Teologia no Instituto de Pastoral Regional (IPAR) em Belém. Sua dedicação à preservação da história e cultura é evidente através de suas inúmeras obras e projetos, como a co-fundação do Museu de História e Arte Sacra de Santarém. Além disso, é membro-fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós (IHGTap), reforçando seu compromisso com a memória histórica da região.

O livro "Histórias e memórias do Carnaval em Santarém" promete ser uma leitura indispensável para os amantes da cultura e história paraense, celebrando as tradições e o espírito carnavalesco que tanto enriquece a identidade de Santarém.

Pontos de venda em Santarém:

- Garapeira Ypiranga

- Banca do Bigú

- Livraria dos Anjos

- ICBS

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos cedidas por Pe. Sidney Canto