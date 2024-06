“Baila Comigo” de Oriximiná é a Campeã do Concurso de Quadrilhas Juninas em Óbidos

Óbidos, PA – 23 de junho de 2024 – O terceiro dia do Arraiá dos Pauxis 2024 foi marcado pelo 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, realizado na noite de sábado, dia 22, na Praça da Cultura em Óbidos. A grande vencedora da noite foi a quadrilha "Baila Comigo" de Oriximiná, que conquistou o título de campeã com uma apresentação emocionante e temática.

O tema apresentado pela Baila Comigo, intitulado "BEC: Estrada da Miscigenação Cultural de Oriximiná", trouxe à tona a perseverança, luta e esperança dos migrantes nordestinos que se estabeleceram na comunidade do BEC a partir da década de 80. A quadrilha explorou as dificuldades de infraestrutura e acesso precário enfrentadas pelos migrantes, e que através da união e determinação, conseguiram construir uma comunidade próspera, que influenciou a cultura de Oriximiná.

A competição contou com a participação de seis quadrilhas juninas das cidades de Óbidos, Oriximiná e Monte Alegre, que se apresentaram na seguinte ordem: Realeza Junina (Monte Alegre), Xique-Xique (Distrito do Flexal-Óbidos), Baila Comigo (Oriximiná), Coração Junino (Óbidos), Lumiarte (Oriximiná) e Brincando de São João (Óbidos).

Após a avaliação dos cinco jurados especialmente convidados para o evento, as três primeiras colocadas foram anunciadas:

1º - Baila Comigo (Oriximiná)

2º - Lumiarte (Oriximiná)

3º - Coração Junino (Óbidos)

A Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria de Cultura e Turismo, foi a responsável pela promoção do evento, que culminou com a entrega da premiação para os representantes das três primeiras colocadas.

O público, que desde cedo lotou a Praça da Cultura, teve a oportunidade de apreciar as belas apresentações das quadrilhas e celebrar a rica cultura junina da região. As fotografias dos momentos marcantes das apresentações estão disponíveis a seguir, destacando os principais destaques de cada uma das quadrilhas.

Confira as imagens dos melhores momentos do 3º Concurso Intermunicipal de Quadrilhas Juninas no Arraiá dos Pauxis 2024.

Galeria de Fotos....

Premiação



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto e Vander N Andrade