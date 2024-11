Encerramento do 10º FECIMA em Óbidos teve excursão na Serra da Escama

Óbidos foi palco de intensa movimentação cultural durante o 10º Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida (FECIMA), que encerrou no sábado, dia 23 de novembro. Ao longo de três dias, o evento promoveu discussões sobre a cultura amazônida por meio de palestras, minicursos, oficinas, exposições, apresentações culturais e atividades de campo.

No último dia do festival, a programação começou com uma expedição à Serra da Escama, que uniu história e natureza. Os participantes saíram da Colônia dos Pescadores Z-19, atravessaram o Laguinho e percorreram a aba da serra até chegar à Fortaleza Gurjão. A trilha de cerca de meia hora revelou aos visitantes os históricos Canhões Armstrong, montados em 1908, que ainda resistem como testemunhos do passado.

As atividades continuaram ao longo do dia com a oficina cultural e científica “No Estreito do Rio Amazonas” e uma caminhada histórica e museológica pelas ruas de Óbidos. Acompanhados por especialistas, os participantes exploraram os casarios, praças e a rica história local, enriquecida por contação de histórias que deram vida aos marcos da cidade.

O festival encerrou com uma apresentação musical na Praça da Orla, às 21h, celebrando a conclusão de mais uma edição do FECIMA, que reafirma Óbidos como um importante centro de preservação e promoção da cultura e memória amazônidas.

Fotos de Nayane Honorato