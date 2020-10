Turismo na Amazônia: Óbidos – Pará

Confira os pontos turísticos, Hotéis, Culinária e outras informações sobre Óbidos - Pará - Amazônia - Brasil.

Óbidos é uma cidade e um município do Estado do Pará, Brasil. Localiza-se na microrregião de Óbidos, mesorregião do Baixo Amazonas. O município tem aproximadamente 50 mil habitantes, segundo o IBGE (2019) e 26 826 km².

A cidade foi erguida na margem esquerda do Rio Amazonas, distante 1.100 quilômetros de Belém por via fluvial, em um trecho onde as margens daquele rio tornam-se mais estreitas e o seu canal mais profundo, formando, como se diz na região, a "garganta do rio Amazonas", ou a "Fivela do rio Amazonas", como preferem outros. Nesse ponto a largura do rio é de cerca de 1.890 metros em seu leito normal.

Óbidos têm sua origem com a construção do Forte Pauxis, erguido em 1697, tendo o Município sido criado em 1755, em homenagem à vila portuguesa de mesmo nome.

Óbidos, ao fundo Laguinho e Serra da Escama. Foto: Alacid Canto

É em Óbidos que acontece o ponto mais estreito e profundo do rio Amazonas. E por isso os portugueses construíram, ali, as instalações militares que arrecadavam os impostos da Coroa e impediam a passagem de invasores para o interior.

Em torno do Forte, e entre os índios Pauxis, surgiu uma pequena cidade, cujos prédios e construções remetem diretamente para a época colonial.

De ruas estreitas, casario baixo, pequenos sobrados e lojas de esquina, Óbidos acabou apelidada de “Cidade Presépio” pelos paraenses. No Forte Pauxis, é possível admirar o enorme esforço da engenharia colonial, e na igreja de Sant´Ana, a simplicidade da arquitetura religiosa do século XVII.

Cachoeira do Curumu. Foto: João Canto

Mas é no Carnaval que os tempos coloniais ressurgem mais fortemente. A festa é muito próxima do antigo entrudo, com foliões mascarados, “batalhas” de amido, e toda a irreverência que se puder ter. É o Carnapauxis, que leva milhares de pessoas à cidade, todos os anos.

Bloco do Morro, Carnaval de Óbidos. Foto: João Canto

A base da economia local é a pecuária, agricultura, a castanha do Pará e a pesca, sendo que a cidade está equipada com um porto fluvial que permite a atracação de navios de grande porte, para o escoamento da produção da região.

COMO CHEGAR EM ÓBIDOS?

Óbidos está a 779 km em linha reta da Capital do Estado - Belém -Pará, 1.100 km por via fluvial e 815 km por via aérea.

Via Aérea

Partindo de: Belém, Macapá, Manaus - Avião até Santarém e para Óbidos de Barco.

Óbidos possui um aeroporto para pequenos aviões.

Via Fluvial

Partindo de: Belém, Macapá, Manaus - Barco direto para Óbidos.

Via terrestre

Quem quiser enfrentar uma aventura, pode sair de Belém e enfrentar a estrada Transamazônica até Santarém, atravessar de balsa para Monte Alegre, Calha Norte, e depois pegar a PA-254, até Óbidos.

PONTOS TURÍSTICOS

- Curuçambá

- Lago do Curumú

- Cachoeira do Curumú

- Serra da Escama

- Patrimônio Histórico

- Lago do Mamauru

- Arapucu

HOTÉIS

Hotel Amazônia Center

R. Dep. Raimundo Chaves, 55 - Centro, Fone: (93) 3547-1815

Hotel Braz Bello

R. Marcos R de Souza, 361-427 - Centro, Fone: (93) 99134-3050

Hotel SAMAR

Av. Siqueira Campos, 106 – Centro. Fone: (93) 99100-7667

Pousada Curió

Rua Antônio Brito de souza, s/n Fone: 093 35471575

Pousada Uirapuru

Rua Dom Floriano, 531 - Fone: 093 99083281

RESTAURANTES

Restaurantes Da Praça Do Ó

Praça Frei Rogério, Centro. Vários restaurantes em um só lugar

Restaurante Tucuruvi

Praça Barão do Rio Branco, 15 - Fone: 093 35471426

Restaurante Peixaria Curió

Rua Antônio Brito de Souza, 258 - Fone 093 547-1575

Restaurante & Lanchonete Explosão de Sabores

R. Justo Chermont, 661-781 - Santa Terezinha. Fone: 093 99190-0120

Restaurante Brisa da Serra.

Cidade Nova, Óbidos. Peixaria. Fone: 093 99120-0102

Lanche TI TI TI

Rua Siqueira Campos s/n - Centro - Próximo ao Trapiche – Fone: 093 99203-2118

GASTRONOMIA

Um dos aspectos mais atraentes do município de Óbidos é a variedade da culinária. De paladar inigualável, as comidas guardam, ainda, um certo sabor primitivo e autêntico. Para desfrutar das iguarias locais, deve-se encomendar, pois não são servidas regularmente nos hotéis.

Dentre os principais pratos podemos destacar:

- Linguiça de Óbidos: Assada, frita e no arroz;

- Pirarucu na brasa; - Pirarucu a delícia; - Torta de Pirarucu;

- Acari: cozido, no tucupi e assado;

- Jaraqui frito, no escabeche, no tucupi, assado e cozido;

- Tucunaré frito, no escabeche, no tucupi, assado e cozido;

- Tambaqui frito, no escabeche, assado e cozido;

- Doce de castanha-do-pará;

- Doce de tamarino;

- Geléia de cacau;

- Licor de cacau;

- Maniçoba;

- Pato no Tucupi Doce;

Por João Canto

www.obidos.net.br

NOTA 1: Caso os endereços e telefones dos Hotéis e Restaurantes estejam desatualizados, pedimos aos proprietários nos enviar a correção via formulário de comentário, se identificando.

NOTA 2: Matéria publicada originalmente em 03 de Abril de 2019.

