ÓBIDOS: Visitar a Fortaleza Gurjão no alto da Serra da Escama sempre é prazeroso

Por João Canto.

A Serra da Escama, em Óbidos, vista de longe, por quem navega pelo Rio Amazonas, ou mesmo da Cidade de Óbidos, parece apenas uma “montanha” coberta por uma densa mata que se prolonga por uma grande extensão, para muitos, impenetrável. Entretanto, no alto de um de seus picos, esconde um belo patrimônio histórico denominado Fortaleza Gurjão, construída em 1908, com objetivo de defender essa região, encravada no centro da Amazônia, onde o Rio Amazonas se estreita, formando a garganta do Amazonas ou “Fivela do Rio Amazonas”, como dizem os obidenses.

Frequentemente a Fortaleza é visitada por obidenses e turistas, entretanto, muitas pessoas não tem ideia e nem conhecimento do que existe no alto da Serra da Escama.

Nesse contexto, em julho (2022), um grupo formado por obidenses, amigos e seus descendentes, organizaram uma visita a Fortaleza Gurjão, 18 pessoas, entre os quais, muitas crianças, que se reuniram na Colônia dos Pescadores Z-19, de onde atravessaram o Laguinho Pauxis em lanchas e foram visitar a Serra da Escama. Caminhando por cerca de 30 minutos, por uma subida íngreme, chegamos no alto da Serra, onde existe a centenária Fortaleza Gurjão.

As pessoas que veem os canhões pela primeira vez ficam impressionadas, ao perceber que no alto da Serra da Escama já existiu uma Fortaleza e que hoje, desativada, ficam na memória de quem por lá passou, as imagens das estruturas ainda existentes e muitas interrogações, mesmo numa rápida visita para conhecer o lugar.

As crianças fizeram muitas perguntas sobre os canhões existentes no local e que fazem parte patrimônio histórico do povo obidense. A visita foi um aprendizado in loco sobre a história de Óbidos.

Fortaleza Gurjão

A Fortaleza Gurjão, em Óbidos – Pará, está localizada no alto da Serra da Escama, a cerca de 100 m de altura, em seu pico com vista panorâmica para o Rio Amazonas. Em 1908, foram iniciadas as obras de construção da fortificação com objetivo de “Defesa Geral do Rio Amazonas”. Neste mesmo ano (1908) ficou montada a bateria, denominada, posteriormente, de “Defesa Gurjão”, pelo então Inspetor da extinta 2ª Região de Inspeção Permanente.

Esta fortificação, consiste numa bateria, à céu aberto, com 4 canhões “Armstrong”, retirados do navio escola “Benjamim Constant”, montados em reparos, e, era guarnecida por um destacamento da Fortaleza de Óbidos, conhecido como Quartel de Óbidos.

A Fortaleza Gurjão é um Patrimônio cultural histórico que guarda em si referências à identidade e a memória do povo obidense há mais de 100 anos. É um ícone dos obidenses, que representa um passado e que permite a interação com o presente formando a identidade de nosso povo. A sua estrutura básica e os canhões ainda existentes são prova desse passado, porém totalmente abandonados, pichados, depredados e se não cuidarmos, ficará somente em nossas memórias.

Preservar o Patrimônio Histórico de Óbidos é preciso!

Fotos de João Canto