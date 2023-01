ÓBIDOS: Trilha pelo Laguinho Pauxis e Serra da Escama

Na Amazônia estamos no período de seca, quando as águas do Rio Amazonas e seus afluentes chegam ao seu menor nível. Neste período, o Lago dos Pauxis, conhecido em Óbidos como Laguinho, se transforma apenas num córrego de água vindo de suas nascentes, nas proximidades do Bairro do Bella Vista e Cidade Nova.

O Laguinho, que na cheia fica inundado, nesta época do ano transforma-se num lindo campo e, é o local por onde podemos acessar a fortaleza Gurjão, que fica no alto da Serra da Escama, e requer uma boa caminhada pelo campo que se forma, além da subida da Serra, transformando-se em uma bela trilha.

Nesta quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2023, um grupo de obidenses se reuniu e fez a trilha para chegar à Fortaleza Gurjão, com obidenses que moram em Óbidos, Belém, Manaus, Macapá e Roraima.

A trilha do grupo iniciou na Colônia de Pescadores Z-19, atravessou o campo do Laguinho, subiu a Serra pelo lado Norte e desceu pelo lado do Paturí, passando pelo antigo posto de captação de Água que existia na base da Serra da Escama, hoje totalmente abandonado.

A trilha levou cerca de 3 horas, com parada no depósito de pólvoras, fazer as tradicionais fotos nos canhões Armistrongs que ainda existe na Fortaleza Gurjão e apreciar Óbidos vista da aba da serra.

“Foi muito prazeroso fazer essa trilha junto com os amigos e rever a Fortaleza Gurjão”, comentou um dos participantes da caminhada.

Registramos algumas fotografias que mostram alguns trechos da trilha, as quais estamos postando a seguir.

FOTOS....



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto