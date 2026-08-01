Emília e Gico Amaral comemoram 30 anos de casados e formatura de seus filhos e nora

Óbidos (PA) – Um dia marcada pela alegria, gratidão e união familiar. Emília e Gico Amaral receberam familiares e amigos na sexta-feira (31), na Fazenda Uruçu, em Óbidos, para comemorar dois momentos especiais que ficarão para sempre na história da família: os 30 anos de casamento do casal e a conquista acadêmica de seus filhos e nora.

Durante a celebração, foram homenageados Natália Amaral e Natália Imbelloni, que concluíram o curso de Medicina, e Regianaldo Amaral Júnior, formado em Agronomia. As formaturas representam a concretização de anos de dedicação, estudos e apoio familiar, sendo motivo de orgulho para todos os presentes.

A comemoração reuniu familiares e amigos em um ambiente de confraternização, marcado por momentos de emoção, homenagens e agradecimentos. Para Emília e Gico Amaral, a celebração simbolizou não apenas três décadas de vida matrimonial, mas também a realização de um sonho construído com muito trabalho, amor e incentivo à educação.

Em suas palavras, o casal destacou que viver esse momento ao lado dos filhos, da nora e das pessoas que fizeram parte de sua trajetória tornou a ocasião ainda mais significativa, representando a recompensa pelos esforços dedicados à formação da família e à realização dos sonhos agora concretizados.

A festa foi marcada pelo clima de felicidade, celebração e reconhecimento às conquistas alcançadas, encerrando um dia inesquecível para a família Amaral e para todos que participaram desse momento especial.

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