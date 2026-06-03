ÓBIDOS: IV Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral reúne excelente público e movimenta os apraticantes do esporte

A cidade de Óbidos está sediando mais uma edição de um dos eventos mais tradicionais do calendário rural do município. A IV Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral teve início na última sexta-feira, 5 de junho, reunindo um excelente público no Haras Joaquim Amaral, localizado na PA-254, Ramal do Uruçu, na região do Repartimento. A programação encerra neste domingo, dia 7, com a expectativa de grandes disputas e a definição dos campeões da competição.

Considerada uma das mais importantes provas de laço da região, a competição reúne competidores de diferentes municípios e estados, promovendo o intercâmbio entre amantes do esporte equestre e fortalecendo a tradição rural de Óbidos. Além de incentivar a prática esportiva, o evento também movimenta a economia local, atraindo visitantes, criadores e investidores do setor agropecuário.

Neste ano, a prova distribuirá R$ 20 mil em premiações, divididas entre as categorias profissional e amador.

Na categoria profissional, a premiação total é de R$ 17 mil, sendo R$ 10 mil e troféu para o campeão, R$ 5 mil e troféu para o vice-campeão, e R$ 2 mil mais troféu para o terceiro colocado. A inscrição custa R$ 500, com direito a dois bois, enquanto o boi de compra está sendo comercializado por R$ 150.

Já na categoria amador, os competidores disputam uma premiação total de R$ 3 mil. O primeiro colocado receberá R$ 2 mil e troféu, enquanto o segundo e o terceiro lugares serão premiados com R$ 500 cada, além de troféus. A inscrição nesta categoria é de R$ 250, com boi de compra ao valor de R$ 100.

A animação da competição fica por conta da locução oficial de Bidão & Chorão, dupla conhecida nas provas de laço da região, que garante emoção e interação com o público durante toda a programação.

Segundo a organização, a Prova de Laço Joaquim Arruda do Amaral já se consolidou como uma referência entre os eventos rurais do oeste paraense, atraindo competidores experientes, novos talentos e famílias inteiras que prestigiam o esporte e a cultura do campo.

Com arquibancadas movimentadas, grande participação de competidores e um ambiente de confraternização, a quarta edição da prova confirma o sucesso do evento e reforça a importância das tradições rurais para o desenvolvimento cultural e turístico de Óbidos.

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