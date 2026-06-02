Arquidiocese de Santarém recebe visita da imagem peregrina de Sant’Ana de 7 a 14 de junho

De 7 a 14 de junho, a Arquidiocese de Santarém recebe a visita da imagem peregrina de Sant’Ana, padroeira da Diocese de Óbidos. A peregrinação integra a preparação para a tradicional Festa de Sant’Ana e percorrerá diversas comunidades da Igreja de Santarém.

A chegada da imagem está prevista para a manhã de domingo (7), vinda de Macapá. Durante a semana, os fiéis terão a oportunidade de participar de momentos de oração, celebrações e homenagens em diferentes comunidades, fortalecendo a devoção à mãe da Virgem Maria e avó de Jesus.

Programação da Peregrinação

- Domingo (07/06) – Abertura às 18h, na Igreja Nossa Senhora das Graças, bairro Santa Clara;

- Segunda-feira (08/06) – Igreja São Sebastião, bairro Prainha, às 19h;

- Terça-feira (09/06) – Igreja Santíssimo Sacramento, bairro Santíssimo, às 19h;

- Quarta-feira (10/06) – Seminário São Pio X, das 15h30 às 17h; em seguida, visita à Igreja Santo Antônio de Pádua, em Belterra, às 19h30;

- Quinta-feira (11/06) – Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Nova República, às 19h;

- Sexta-feira (12/06) – Igreja Cristo Libertador, bairro Interventoria, às 19h30;

- Sábado (13/06) – Igreja São Paulo Apóstolo, bairro Diamantino, às 19h30;

- Domingo (14/06) – Encerramento às 8h30, com Santa Missa na Catedral Metropolitana de Santarém.

Após a celebração de encerramento, a imagem peregrina seguirá sua missão evangelizadora rumo à cidade de Manaus, dando continuidade à peregrinação.

A presença da imagem peregrina representa uma oportunidade de evangelização e renovação da fé, reunindo comunidades, pastorais e movimentos em torno da devoção a Sant’Ana. A visita também reforça os laços de fraternidade entre as Igrejas Particulares da Amazônia.

Neste ano, a Festa de Sant’Ana acontece de 12 a 26 de julho, com o tema “Sant’Ana, ensina-nos a sermos solo fértil do amor e sementes da paz” e o lema “Eu e minha família servimos ao Senhor” (Js 24,15).

A proposta da peregrinação de 2026 é priorizar as comunidades que ainda não receberam a visita da imagem, possibilitando que mais fiéis participem desse momento de graça, evangelização e renovação espiritual.

FONTE: Arquidiocese de Santarém