Paysandu goleia o Anápolis por 4 a 0 e é Hexacampeão da Copa Verde

​Com show no Mangueirão, o Papão da Curuzu reverteu a vantagem dos goianos e faturou sua sexta taça da competição regional de forma épica.

​BELÉM, PA — O maior campeão da Copa Verde aumentou ainda mais a sua hegemonia. Na noite deste domingo (7), o Paysandu conquistou o seu sexto título do torneio ao aplicar uma goleada avassaladora por 4 a 0 sobre o Anápolis, no Estádio Mangueirão lotado.

​Como havia perdido o jogo de ida por 3 a 1 em Goiás, o time paraense precisava vencer por três gols de diferença para levantar a taça no tempo regulamentar. O Papão não só cumpriu a missão, como atropelou e se sagrou hexacampeão regional diante de sua apaixonada torcida.

​Hegemonia do Norte

​O Paysandu já era o maior detentor de títulos do campeonato e agora consolida o hexa (2016, 2018, 2022, 2024, 2025 e 2026), deixando claro quem manda na região Norte. A grande final também consagrou o vencedor da Copa Norte (Paysandu) sobre o campeão da Copa Centro-Oeste (Anápolis).

​Os Gols da Noite: Quem garantiu o Hexa

​A reação do bicolor paraense foi desenhada com muita pressão e paciência para furar o bloqueio goiano. Confira quem balançou as redes:

​Kleiton: Foi quem acendeu o caldeirão do Mangueirão. Aos 41 minutos da primeira etapa, abriu o placar trazendo a esperança do título de volta para os bicolores.

​Castro: Logo no início do segundo tempo, aos 7 minutos (52' de jogo), o zagueiro aproveitou a jogada e marcou o segundo gol, igualando o placar agregado e levando a torcida à loucura.

​Ítalo: No finalzinho da partida, o Paysandu manteve a pressão total e balançou as redes mais duas vezes na etapa complementar, com Ítalo, fechando a goleada por 4 a 0 e evitando a disputa por pênaltis.

​Próximos Passos

​Após a consagração e a festa do hexacampeonato, o Paysandu vira a chave e volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, onde briga diretamente pelas posições de topo na tabela.

Galeria....



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