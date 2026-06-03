Escola Maurício Hamoy conquista o 1º lugar nacional no Programa Ensino Médio Mais

A Escola Estadual de Ensino Médio Professor Maurício Hamoy, localizada em Óbidos, no oeste do Pará, alcançou um feito histórico na educação pública ao conquistar o primeiro lugar do Brasil com a melhor Proposta Pedagógica. O reconhecimento veio por meio do programa Ensino Médio Mais, uma iniciativa estratégica do Ministério da Educação (MEC) voltada para o fortalecimento do ensino presencial regular noturno.

A Premiação aconteceu nesta segunda-feira, 08, em uma Live realizada pelo MEC, com a presença da vice-diretora Gracilda e da Professora Gessonita, que receberam a premiação, em transmissão ao vivo pelo Youtube, onde a comunidade escolar pode assistir a premiação.

Vídeo da comunidade da Escola Maurício Hamoy no momento da premiação do MEC...

A instituição superou mais de 2 mil escolas de todo o território nacional. Antes de atingir o topo do ranking brasileiro, a escola já havia se destacado em nível estadual, garantindo a primeira colocação entre as cinco instituições selecionadas em todo o estado do Pará para avançar no programa.

O que avaliou o programa do MEC?

O Ensino Médio Mais exige que as escolas participantes submetam planos de ação detalhados no sistema PDDE Interativo. As propostas pedagógicas de destaque precisam focar em:

Permanência estudantil: Ações para mitigar a evasão escolar característica do período noturno.

Práticas inovadoras: Inclusão de novos materiais e roteiros atrativos para recomposição de aprendizagem.

Protagonismo juvenil: Projetos criados a partir do diálogo direto com as demandas dos próprios estudantes.

A proposta desenvolvida pela equipe da Maurício Hamoy foi eleita a mais inovadora e alinhada com as realidades e necessidades locais.

Impacto e Reconhecimento

Com o resultado, a escola consolida-se como referência em gestão educacional no Norte do país. Historicamente engajada em ações de impacto social e cultural, como a Semana da Educação Antirracista e produções focadas no meio ambiente, a conquista ratifica os esforços da comunidade escolar obidense de transformar a educação pública por meio do acolhimento e da inovação.

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