Sant’Ana se despede de Santarém e inicia peregrinação em Manaus

A imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira da Diocese de Óbidos, encerrou neste domingo, 14 de junho, sua passagem por Santarém (PA) e já chegou a Manaus (AM), última etapa da peregrinação que percorre cidades onde residem comunidades de obidenses antes do retorno da santa à sua terra natal para a Festividade de Sant’Ana 2026.

A despedida de Santarém aconteceu durante a Santa Missa celebrada às 8h30, na Catedral Metropolitana de Santarém. A celebração foi presidida pelo Padre Adalberto Santos, pároco da Catedral de Sant’Ana, reunindo fiéis e devotos que acompanharam os últimos momentos da peregrinação na cidade.

Durante sua passagem por Santarém, a imagem de Sant’Ana visitou comunidades, paróquias e residências, proporcionando momentos de oração, evangelização e fortalecimento da fé entre os devotos. A programação integrou a caminhada preparatória para a tradicional festividade da padroeira dos obidenses.

Chegada à capital amazonense

Recepção da imagem de Sant´Ana em Manaus

Após concluir sua missão em Santarém, a imagem peregrina seguiu viagem para Manaus. A chegada ocorreu às 14h30 deste domingo, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde foi recebida pela comissão organizadora da peregrinação na capital amazonense.

Ainda no mesmo dia, às 18h, foi celebrada a Santa Missa de abertura da peregrinação em Manaus, marcando oficialmente o início da programação junto à comunidade obidense residente na capital do Amazonas. A celebração reuniu devotos e famílias que foram acolher a padroeira da Diocese de Óbidos.

Nos próximos dias, Senhora Sant’Ana visitará residências de obidenses e devotos, levando sua mensagem de fé, esperança e união às famílias que vivem longe de sua cidade de origem, mas mantêm viva a devoção à santa.

Retorno para a Festividade de Sant’Ana 2026

Manaus será a última cidade a receber a peregrinação deste ano. Após o encerramento da programação na capital amazonense, a imagem retornará a Óbidos no início de julho, quando a cidade se prepara para celebrar uma das maiores manifestações religiosas da região amazônica.

A Festividade de Sant’Ana 2026 será realizada de 12 a 26 de julho, reunindo milhares de fiéis, romeiros e visitantes em uma programação marcada por celebrações religiosas, manifestações culturais e demonstrações de fé em homenagem à padroeira da Diocese de Óbidos.

Galeria de Fotos....





















https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8712-sant-ana-se-despede-de-santarem-e-inicia-peregrinacao-em-manaus#sigProId30c3da2c06 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos e informações: Enzo Carvalho

