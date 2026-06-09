Em Óbidos, campanha de doação de sangue será realizada nos dias 18 e 19 de junho

Secretaria de Saúde iniciou nesta segunda-feira, 15, a mobilização entre os voluntários.

Em clima de Copa do Mundo, é assim que o Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, com o apoio do Hemocentro Regional de Santarém, está mobilizando os moradores de Óbidos, no oeste do Pará, para participarem da campanha municipal de doação de sangue que será realizada nos dias 18 e 19 de junho.

A ação faz parte da campanha “Junho Vermelho”, que visa ampliar o número de doadores em todo o país. O mês foi escolhido por ser um período do ano em que os hemocentros registram quedas expressivas nos estoques, e as demandas por transfusões costumam aumentar.



O objetivo é coletar 200 bolsas de sangue, que devem ser encaminhadas para o Hemocentro em Santarém, que atende à demanda regional de 22 municípios.

O local de atendimento dos voluntários para a coleta será nas dependências do Hospital Santa Casa de Misericórdia Dom Floriano Loewenau, no Centro da cidade. Os atendimentos vão ser realizados de forma ininterrupta, das 7h às 17h.

A coordenadora da Agência Transfusional da Secretaria de Saúde, Ana Júlia Sarrazin, explica que todo o suporte necessário será repassado para os doadores e reforça o apelo para o comparecimento da população nos dois dias da campanha.

“Estamos envolvidos com esse clima de Copa do Mundo e esperamos que a nossa população nos ajude e ‘marque um golaço’ pela solidariedade, vindo até a Santa Casa para fazer a sua doação. Nós sabemos que é uma época de clima festivo, mas entendemos também que nada impede que os doadores que já estão acostumados e os que ainda não doaram, mas têm interesse, compareçam e participem desse ato que, é sempre importante ressaltar, salva vidas”, lembrou Ana Júlia.

Para doar sangue, você deve ter entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos somente com a autorização dos pais), pesar no mínimo 50 kg, apresentar documento oficial com foto e estar em boas condições de saúde. Além disso, é obrigatório estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas) e alimentado (evitar comidas gordurosas 4 horas antes).

Em caso de dúvidas sobre quem pode doar sangue, entre em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Saúde (OuvSus) pelo telefone (93) 99198-7527.

Por: Érique Figueirêdo e Foto:Odirlei Santos - AASCOM-PMO