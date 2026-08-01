Círio Fluvial de Santo Antônio celebra 80 anos de fé e tradição em Oriximiná

Oriximiná (PA) – O município de Oriximiná, no oeste do Pará, viveu neste domingo (2) um dos momentos mais marcantes de sua história religiosa com a realização do 80º Círio Fluvial de Santo Antônio, principal celebração da festividade em honra ao padroeiro da cidade. Neste ano, o evento teve como tema "80 anos de tradição e evangelização" e reuniu milhares de fiéis em um espetáculo de fé, luzes e devoção nas águas do Rio Trombetas.

A programação começou ainda na madrugada, com a tradicional alvorada percorrendo as ruas da cidade para anunciar o grande dia da festividade. À noite, por volta das 19h, teve início a romaria fluvial, que neste ano partiu da Comunidade Nossa Senhora da Conceição, localizada às margens do Rio Nhamundá, na zona rural de Oriximiná.

Vídeo da alvorada....

A imagem de Santo Antônio foi conduzida em uma balsa especialmente ornamentada, destacando uma grande escultura do padroeiro iluminada por um elaborado jogo de luzes, que encantou o público durante todo o percurso. A embarcação foi acompanhada por centenas de barcos decorados e iluminados, formando uma grandiosa procissão pelas águas do Rio Trombetas até o porto da cidade.

Por volta das 21h, na chegada ao cais, foi vivido um dos momentos mais emocionantes do Círio. Centenas de pequenas embarcações artesanais confeccionadas com aninga e iluminadas por velas foram lançadas ao rio, criando um cenário de grande beleza e simbolizando as preces e agradecimentos dos devotos. Em seguida, uma queima de fogos de artifício iluminou o céu de Oriximiná, marcando a chegada da imagem do padroeiro e sendo recebida com aplausos pelos fiéis. Paralelo aos fogos, o ceu ficou mais colorido com imagens representativas do Círio de Santo Antônio, formaadas por drones.

Vídeo do Círio de Santo Antônio....

A imagem de Santo Antônio foi acolhida pelo bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, que, acompanhado pelos padres da diocese, conduziu a procissão terrestre pelas ruas da cidade até a Praça de Santo Antônio. No local, foi celebrada uma missa campal que reuniu milhares de devotos em oração, encerrando com emoção e espiritualidade mais uma edição do Círio Fluvial.

Realizado pela Paróquia de Santo Antônio, o Círio Fluvial integra a festividade do padroeiro, que acontece de 2 a 16 de agosto de 2026. Considerado um dos maiores eventos religiosos da região amazônica, o Círio reafirma a profunda devoção do povo oriximinaense e preserva uma tradição que atravessa gerações, unindo fé, cultura e identidade regional.

Além de celebrar oito décadas de história e evangelização, o Círio Fluvial Noturno segue avançando no processo de reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial. Conhecido pelo espetáculo de embarcações iluminadas que transformam as águas do Rio Trombetas em um grande cenário de luz e devoção, o evento fortalece sua importância religiosa, histórica e cultural para Oriximiná e para toda a região da Calha Norte do Pará.

GALERIA DE FOTOS....



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