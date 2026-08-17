Dia ‘D’ da campanha de multivacinação será realizado no próximo sábado, 22, em Óbidos

Ao todo, serão disponibilizados 14 postos de vacinação nas zonas urbana e rural.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Óbidos realiza, no sábado (22), o Dia “D” da Campanha de Multivacinação 2026. A mobilização faz parte da campanha do Ministério da Saúde (MS), iniciada em 3 de agosto em todo o país, que segue até 1º de setembro.

No município de Óbidos, 14 postos de vacinação serão montados, nove na cidade e cinco espalhados na zona rural, que vão funcionar especialmente de 8h às 17h.

Poderão se imunizar públicos de todas as idades, desde recém-nascidos a idosos, que estejam com as vacinas em atraso ou no período ideal para imunização, no caso de crianças e adolescentes.

A necessidade de vacinação será verificada pelos profissionais de saúde de acordo com a idade e o histórico vacinal. A atualização da caderneta durante a campanha também permite identificar e corrigir eventuais atrasos na vacinação contra outras doenças previstas no Calendário Nacional.

A iniciativa busca ampliar as coberturas vacinais, prevenir doenças imunopreveníveis e manter a proteção coletiva da população.

Apenas a vacina contra a Influenza (gripe) não estará disponível no esquema vacinal do Dia “D”, já que a campanha para esse imunizante encerrou no dia 30 de julho.

Para conseguir a imunização, é necessário apresentar carteira de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.

Durante a estratégia, vão ser ofertados, conforme idade, histórico vacinal e indicação, os seguintes imunizantes: vacina contra a Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VIP), Rotavírus humano, Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente, Meningocócica C, Covid-19, Febre amarela, Meningocócica ACWY, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP (tríplice bacteriana infantil), Hepatite A, dT (dupla bacteriana adulto), HPV4 e vacina contra o vírus sincicial respiratório.

Confira os postos de vacinação.

Zona urbana

UBS Zuraia Conti Galati - Rua Almirante Barroso, n s/n, bairro Centro

UBSF Lauro Corrêa Pinto: Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova

Centro de Saúde de Óbidos: Rua Felipe Patroni, s/n, bairro Cidade Nova

UBS Maria Liene: Trav. Mário Torres, s/n, bairro Bela Vista

UBSF Helena Ferreira Ribeiro: Rua Frei Edmundo, s/n, bairro São Francisco

Unidade de Saúde Jofre Cohen: Trav. Izaltino José Barbosa, s/n, bairro Santa Terezinha

Academia da Saúde; Rua Pres. Washington Luis, nº 485, bairro Santa Terezinha

Escola Hugo Antônio Ferrari: Rua I, s/n, bairro Perpétuo Socorro

UBS Fluvial Dr. Felinto Marinho: No antigo Porto da CDP na Rua Siqueira Campos, s/n, bairro Centro

ZONA RURAL

UBS Nazaré Venâncio Ribeiro: Distrito do Flexal

UBSF Jardilene da Gama Almeida: Vila União do Curumu

UBS Rizete Pinto Venâncio: Comunidade Igarapé-Açú

UBS Manoel Rizzo Bentes Marinho: Comunidade Matá

UBSF Maria Madalena Alves de Azevedo: Comunidade Repartimento

Por: Érique Figueirêdo - ASCOM/PMO