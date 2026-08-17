Dia ‘D’ da campanha de multivacinação será realizado no próximo sábado, 22, em Óbidos

Ao todo, serão disponibilizados 14 postos de vacinação nas zonas urbana e rural.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Óbidos realiza, no sábado (22), o Dia “D” da Campanha de Multivacinação 2026. A mobilização faz parte da campanha do Ministério da Saúde (MS), iniciada em 3 de agosto em todo o país, que segue até 1º de setembro.
No município de Óbidos, 14 postos de vacinação serão montados, nove na cidade e cinco espalhados na zona rural, que vão funcionar especialmente de 8h às 17h.
Poderão se imunizar públicos de todas as idades, desde recém-nascidos a idosos, que estejam com as vacinas em atraso ou no período ideal para imunização, no caso de crianças e adolescentes.
A necessidade de vacinação será verificada pelos profissionais de saúde de acordo com a idade e o histórico vacinal. A atualização da caderneta durante a campanha também permite identificar e corrigir eventuais atrasos na vacinação contra outras doenças previstas no Calendário Nacional.
A iniciativa busca ampliar as coberturas vacinais, prevenir doenças imunopreveníveis e manter a proteção coletiva da população.
Apenas a vacina contra a Influenza (gripe) não estará disponível no esquema vacinal do Dia “D”, já que a campanha para esse imunizante encerrou no dia 30 de julho.
Para conseguir a imunização, é necessário apresentar carteira de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.
Durante a estratégia, vão ser ofertados, conforme idade, histórico vacinal e indicação, os seguintes imunizantes: vacina contra a Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VIP), Rotavírus humano, Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente, Meningocócica C, Covid-19, Febre amarela, Meningocócica ACWY, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP (tríplice bacteriana infantil), Hepatite A, dT (dupla bacteriana adulto), HPV4 e vacina contra o vírus sincicial respiratório.
Confira os postos de vacinação.
Zona urbana
UBS Zuraia Conti Galati - Rua Almirante Barroso, n s/n, bairro Centro
UBSF Lauro Corrêa Pinto: Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova
Centro de Saúde de Óbidos: Rua Felipe Patroni, s/n, bairro Cidade Nova
UBS Maria Liene: Trav. Mário Torres, s/n, bairro Bela Vista
UBSF Helena Ferreira Ribeiro: Rua Frei Edmundo, s/n, bairro São Francisco
Unidade de Saúde Jofre Cohen: Trav. Izaltino José Barbosa, s/n, bairro Santa Terezinha
Academia da Saúde; Rua Pres. Washington Luis, nº 485, bairro Santa Terezinha
Escola Hugo Antônio Ferrari: Rua I, s/n, bairro Perpétuo Socorro
UBS Fluvial Dr. Felinto Marinho: No antigo Porto da CDP na Rua Siqueira Campos, s/n, bairro Centro
ZONA RURAL
UBS Nazaré Venâncio Ribeiro: Distrito do Flexal
UBSF Jardilene da Gama Almeida: Vila União do Curumu
UBS Rizete Pinto Venâncio: Comunidade Igarapé-Açú
UBS Manoel Rizzo Bentes Marinho: Comunidade Matá
UBSF Maria Madalena Alves de Azevedo: Comunidade Repartimento
Por: Érique Figueirêdo - ASCOM/PMO