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Dia ‘D’ da campanha de multivacinação será realizado no próximo sábado, 22, em Óbidos

Dia ‘D’ da campanha de multivacinação será realizado no próximo sábado, 22, em Óbidos

Ao todo, serão disponibilizados 14 postos de vacinação nas zonas urbana e rural.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Óbidos realiza, no sábado (22), o Dia “D” da Campanha de Multivacinação 2026. A mobilização faz parte da campanha do Ministério da Saúde (MS), iniciada em 3 de agosto em todo o país, que segue até 1º de setembro.

No município de Óbidos, 14 postos de vacinação serão montados, nove na cidade e cinco espalhados na zona rural, que vão funcionar especialmente de 8h às 17h. 

Poderão se imunizar públicos de todas as idades, desde recém-nascidos a idosos, que estejam com as vacinas em atraso ou no período ideal para imunização, no caso de crianças e adolescentes.

A necessidade de vacinação será verificada pelos profissionais de saúde de acordo com a idade e o histórico vacinal. A atualização da caderneta durante a campanha também permite identificar e corrigir eventuais atrasos na vacinação contra outras doenças previstas no Calendário Nacional.

A iniciativa busca ampliar as coberturas vacinais, prevenir doenças imunopreveníveis e manter a proteção coletiva da população. 

Apenas a vacina contra a Influenza (gripe) não estará disponível no esquema vacinal do Dia “D”, já que a campanha para esse imunizante encerrou no dia 30 de julho.

Para conseguir a imunização, é necessário apresentar carteira de vacinação, cartão SUS, CPF e RG.

Durante a estratégia, vão ser ofertados, conforme idade, histórico vacinal e indicação, os seguintes imunizantes: vacina contra a Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VIP), Rotavírus humano, Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente, Meningocócica C, Covid-19, Febre amarela, Meningocócica ACWY, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP (tríplice bacteriana infantil), Hepatite A, dT (dupla bacteriana adulto), HPV4 e vacina contra o vírus sincicial respiratório.

Confira os postos de vacinação.

Zona urbana

UBS Zuraia Conti Galati - Rua Almirante Barroso, n s/n, bairro Centro

UBSF Lauro Corrêa Pinto: Rua Pedro Álvares Cabral, s/n, bairro Cidade Nova

Centro de Saúde de Óbidos: Rua Felipe Patroni, s/n, bairro Cidade Nova

UBS Maria Liene: Trav. Mário Torres, s/n, bairro Bela Vista

UBSF Helena Ferreira Ribeiro: Rua Frei Edmundo, s/n, bairro São Francisco

Unidade de Saúde Jofre Cohen: Trav. Izaltino José Barbosa, s/n, bairro Santa Terezinha

Academia da Saúde; Rua Pres. Washington Luis, nº 485, bairro Santa Terezinha

Escola Hugo Antônio Ferrari:  Rua I, s/n, bairro Perpétuo Socorro

UBS Fluvial Dr. Felinto Marinho: No antigo Porto da CDP na Rua Siqueira Campos, s/n, bairro Centro

ZONA RURAL

UBS Nazaré Venâncio Ribeiro: Distrito do Flexal

UBSF Jardilene da Gama Almeida: Vila União do Curumu

UBS Rizete Pinto Venâncio: Comunidade Igarapé-Açú

UBS Manoel Rizzo Bentes Marinho: Comunidade Matá

UBSF Maria Madalena Alves de Azevedo: Comunidade Repartimento

Por: Érique Figueirêdo - ASCOM/PMO

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