Famílias obidenses afetadas pelas fortes chuvas começaram a receber ajuda humanitária da Prefeitura

Donativos começaram a ser entregues nesta quinta-feira (5) em resposta às fortes chuvas registradas no primeiro semestre de 2026.

A Prefeitura de Óbidos iniciou na manhã desta quinta-feira (5), na sede da Defesa Civil, a distribuição de ajuda humanitária destinada às famílias atingidas pelas chuvas intensas que assolaram as áreas urbana e rural do município no primeiro semestre de 2026. Apenas na primeira metade deste ano, a gestão municipal precisou decretar situação de emergência por duas vezes devido aos graves danos estruturais causados em residências e vias públicas pela força das enxurradas.

O intervalo de tempo para o início da entrega dos donativos ocorreu em decorrência do estrito cumprimento dos ritos legais para a regular liberação dos recursos. A iniciativa atenderá 637 famílias no total, que diretamente sofreram com os impactos das enxurradas bruscas. Nesta quinta-feira, apenas os beneficiários que residem nos bairros Perpétuo Socorro e São Francisco receberam as cestas humanitárias e kits de limpeza.

Vice Prefeito, Jalico, participu da entrega das Cestas.

O coordenador em exercício da Defesa Civil, José Barbosa da Rocha, ressaltou o início dos trabalhos de entrega dos donativos. “Hoje estamos dando início aqui nas entregas de ajuda humanitária onde o prefeito decretou situação de emergência por chuvas intensas. Essa é uma ação realizada em conjunto com o Governo Federal. O decreto foi reconhecido em maio e hoje estamos dando início nessas entregas para que essas famílias sejam beneficiadas com a ajuda humanitária”, detalhou o coordenador.

A chegada dos alimentos trouxe alívio e segurança para quem aguardava pelo suporte na cidade. Maria Rosinete Leal dos Santos, moradora do bairro São Francisco, destacou a relevância do suporte recebido neste momento difícil. “A importância que essa cesta básica, ela veio na hora certa, sabe? Eu estou muito feliz. Ainda mais agora, eu estou viúva, não tenho quem me dê, quem me ajudava Deus já levou. Então, para mim veio no momento certo, sabe? Eu agradeço muito a Deus e o pessoal da Defesa Civil que estão colaborando com a gente”, agradeceu.

O levantamento feito pelas autoridades municipais na época do desastre, em maio, apontou um cenário amplo, com um total de 4.156 famílias afetadas direta e indiretamente pelas fortes chuvas em todo os distritos de Óbidos. Além do perímetro urbano, cerca de 15 comunidades da zona rural enfrentaram sérios problemas de trafegabilidade em ramais e vicinais devido aos estragos.

A entrega dos donativos para os moradores das outras áreas afetadas nas zonas urbana e rural continuará durante os próximos dias sob a coordenação da Defesa Civil Municipal.

FONTE: Comunicação/Pmo - Por: Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos