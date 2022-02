O CARNAPAUXIS, a Festa do Mascarado Fobó, em Óbidos, é um dos melhores carnavais de rua da Amazônia e pelo segundo ano consecutivo, não será realizado por conta da pandemia.

Nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022, iniciaria o Carnapauxis e Óbidos estaria em festa, pois o evento reúne além dos obidenses, muitos visitantes, principalmente das cidades vizinhas de Santarém, Alenquer, Oriximiná, Juruti, Faro, Terra Santa e outras. Também, muitas pessoas das capitais Belém, Manaus e Macapá e outras, que jutos fazem a grande festa do Mascarado Fobó.

Praça da Cultura (Fóbódromo), onde se concentra o Carnapauxis

O Carnapauxis acontece durante sete dias, com os desfiles dos blocos oficiais, sendo que os blocos se apresentariam no período de 23/02 a 01/03, com desfile de 07 Blocos: Vai ou Raxa (23), Bloco Mirim (24), Serra da Escama (25), Águia Negra (26), Xupaosso (27), Unidos do Morro (28) e Bloco das Virgens (01), sempre encerrando os desfiles na Praça da Cultura (Fobódromo).

Para relembrar os anos anteriores do Carnapauxis, estaremos publicando algumas fotografias dos blocos, que clicando nas mesmas, você acessará o histórico e fotos de cada Bloco.

O Unidos do Morro, que sempre desfila na segunda-feira de carnaval, é o Bloco que concentra o maior número de Mascarados Fobós, figura típica e tradicional do carnaval obidense.

Mascarado Fobó

O tradicional Mascarado Fobó se veste de Dominó (macacão tipo floral), capacete com bastantes fitas coloridas, referi e mascara feitas de papel, utiliza uma bexiga e maisena para sujar que passa por sua frente.

O objetivo principal do Mascarado é não se “manjar”, ou seja, não ser reconhecido pelos outros foliões, pois caso isso aconteça será desmascarado – “manjado”. Se o mascarado chegar ao final da brincadeira sem ser “manjado”, no outro dia ele repete o Dominó, caso contrário tem que escolher outro dominó e outra máscara.

Acontece muitas vezes do mascarado não ser “manjado” durante todo o carnaval, isso é motivo de orgulho para o brincante, pois aprontou todas e não foi reconhecido. Não esquecendo a grande quantidade de maisena que os mascarados utilizam para sujar quem apareça pela frente.

Atualmente, muitos brincantes estão utilizando mascaras de plástico, entretanto existe um movimento do Bloco, no sentido de utilizar as mascaras de papel tradicional, que são confeccionadas por artesões obidenses.

